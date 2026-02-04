San Fernando da por desactivada la alerta naranja y reanuda los servicios suspendidos por la borrasca Leonardo

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha informado que, una vez desactivada esta tarde la alerta naranja, y conforme a lo anunciado, se ha procedido a la retirada de los residuos sólidos urbanos. Asimismo, se han reanudado las actividades deportivas en instalaciones interiores, y mañana se recuperará la actividad con total normalidad.

Del mismo modo, el servicio de ayuda a domicilio continuó prestando la totalidad de los servicios programados a partir de las 16.00 horas.

En este sentido, no ha habido incidencias y se ha atendido a todos los grandes dependientes (grado III). A los grados I y II sin red familiar (personas o matrimonios que bien solos) se les ha atendido en sus necesidades básicas.

En todos los casos que se han suspendido se ha ofrecido atención en caso de necesidad, puntualiza el Ayuntamiento.

Alerta naranja en San Fernando: pocas incidencias y calles desiertas

Durante la tarde se han registrado algunas incidencias leves provocadas por el viento, manteniéndose en todo momento las batidas policiales con carácter preventivo.

El Ayuntamiento de San Fernando ha querido agradecer públicamente la labor realizada por los servicios municipales y los efectivos de seguridad, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que han desarrollado un trabajo encomiable tanto durante la jornada de ayer como en el día de hoy. Aunque la alerta ha descendido a nivel amarillo, se insiste en la necesidad de que la ciudadanía mantenga la precaución, especialmente ante las rachas de viento aún previstas.