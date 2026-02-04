San Fernando reanuda la recogida de residuos tras la suspensión por la alerta naranja

El Ayuntamiento de San Fernando informa en un segundo balance que, en lo que va de la mañana de este miércoles, y tras la declaración de alerta naranja por parte de la AEMET y la activación del nivel 2 de emergencia por la Junta de Andalucía con motivo del paso de la borrasca Leonardo, la ciudad se mantiene sin incidencias de gravedad.

No obstante, se han llevado a cabo diversas actuaciones de carácter preventivo, principalmente por parte de la Policía Local, motivadas por las rachas de viento. Entre ellas, se encuentra la retirada preventiva de un cartel en la zona de Fadricas, el perimetrado de un edificio en la calle Batallones de Marina por desprendimiento de cascotes, la retirada de una placa solar con riesgo de caída en la calle Real, la retirada de cristales de una ventana en la calle Tomás del Valle, así como actuaciones sobre una barandilla de un balcón.

En estos momentos, el dispositivo de emergencia municipal permanece activo, contando con efectivos de Policía Local, Protección Civil, Bomberos, así como personal de Mantenimiento de Edificios, Limpieza, Jardines, Electricistas y otros servicios municipales, en función de la evolución de la situación y supervisando diferentes puntos de la ciudad, así como los parques y jardines.

Asimismo, se ha reforzado el dispositivo de recogida de residuos, que comenzará de forma progresiva, priorizando las zonas más sensibles, como centros médicos y residencias.

Durante la noche, que ha sido especialmente compleja debido a las fuertes lluvias y rachas de viento, no se han registrado daños personales ni materiales. El retén municipal realizó el reparto de alrededor de veinte sacos absorbentes para prevenir inundaciones en zonas sensibles como San Onofre y Buen Pastor, especialmente en el entorno de la iglesia. De igual modo, y con carácter preventivo, se han instalado dos pantallas de contención para evitar la entrada de agua en la zona de la Almadraba.

Alerta naranja en San Fernando: pocas incidencias y calles desiertas

Según el Ayuntamiento, la playa de Camposoto se mantiene en un estado habitual para este tipo de circunstancias meteorológicas, como los temporales marítimos, viéndose afectado el caño de Sancti Petri por la entrada de agua mareal en varios accesos. Esta situación provoca un acúmulo de arena en la zona, que interrumpe parcialmente la entrada de agua desde el caño.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en las inmediaciones de farolas, árboles y elementos susceptibles de desprendimiento, así como en mantener a los menores en casa mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, se recuerda que los parques y todas las instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores, permanecen cerradas mientras se mantenga la situación de alerta, habiendo sido revisadas hasta el momento sin incidencias.

El Ayuntamiento de San Fernando reitera la recomendación a la ciudadanía de evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, asegurar objetos en balcones, azoteas y ventanas que puedan desprenderse a causa del viento y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. El Consistorio continuará realizando un seguimiento constante de la evolución meteorológica y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales de comunicación.