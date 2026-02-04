Más de 60 personas movilizadas en San Fernando durante la noche en el dispositivo activado ante la alerta naranja

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado que, tras la declaración de alerta naranja por parte de la AEMET y la activación del nivel 2 de emergencia por la Junta de Andalucía con motivo del paso de la borrasca Leonardo, la ciudad ha transcurrido la noche sin incidencias de gravedad.

Desde las 22:00 horas y hasta este momento, y a pesar de tratarse de una situación meteorológica adversa y cambiante, no se han registrado grandes incidencias. Ha sido una noche compleja, con fuertes lluvias y viento, pero sin daños personales ni materiales que lamentar. Únicamente se han producido caídas puntuales de algunos elementos en la vía pública, un árbol y una farola, sin consecuencias destacables.

Caída de un árbol del Parque del Oeste sobre la avenida Pery Junquera, en San Fernando

Durante toda la noche, el Ayuntamiento ha mantenido activos todos los servicios municipales, reforzando los recursos disponibles para garantizar la seguridad ciudadana y atender cualquier eventualidad derivada de la evolución meteorológica. En total, se ha movilizado un dispositivo de 62 personas, a los que hay que añadir la participación activa de concejales y jefes de servicio, que permanecieron coordinando y supervisando las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la correcta respuesta ante cualquier incidencia.

Así, han estado disponibles siete operarios de mantenimiento de edificios, tres electricistas, seis trabajadores del servicio de Jardines, cuatro operarios de Limpieza y doce efectivos del servicio de alcantarillado. En este sentido se han realizado batidas preventivas, repartiendo barreras, sacos y otros materiales con el objetivo de evitar posibles inundaciones en viviendas, algo que finalmente no se ha producido de manera reseñable, ni siquiera en las zonas tradicionalmente más sensibles.

El concejal José Luis Cordero en el muelle de Gallineras durante la alerta naranja en San Fernando / Ayto San Fernando

En cuanto al dispositivo de seguridad, la Policía Local ha desplegado un total de 16 agentes, un refuerzo mayor de lo habitual, durante el turno nocturno, distribuidos por las distintas zonas inundables, sin que se hayan registrado inundaciones ni llamadas relacionadas con este motivo, ni en viviendas ni en la vía pública. Durante la mañana, el servicio continúa con otros 16 agentes en activo.

Por su parte, Protección Civil mantuvo durante la noche dos retenes con un total de seis personas, en situación de prevención, sin necesidad de intervención. En la jornada de hoy se mantiene operativo un dispositivo de 12 efectivos. El Cuerpo de Bomberos contó durante la noche con cinco efectivos de guardia, ampliándose a seis a partir de las 08:00 horas.

La calle Real muestra un aspecto desértico ante al alerta naranja en San Fernando / Redacción San Fernando

Uno de los momentos de mayor complejidad previstos era la pleamar registrada a las 04:35 horas, que finalmente transcurrió sin incidencias reseñables. La siguiente pleamar está prevista a las 16:59 horas, momento en el que previsiblemente la ciudad ya no se encontrará en situación de alerta.

Cabe destacar que la suspensión temporal de la recogida de residuos durante el periodo de alerta, adoptada tanto por la seguridad de los trabajadores como para evitar el desplazamiento de contenedores por el viento, ha tenido un efecto positivo, reduciéndose el número de contenedores desplazados.

A lo largo de la mañana se realizará un nuevo balance de la situación.

En relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio, y a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, se ha garantizado la atención a las personas con mayor grado de dependencia, contando en todo momento con la comprensión y colaboración de las familias. Asimismo, resulta especialmente destacable la colaboración de la propia plantilla, con la implicación de aquellas auxiliares que residen en el municipio, que se han ofrecido de manera voluntaria para reforzar el servicio y facilitar la cobertura de las trabajadoras con mayores dificultades de desplazamiento, garantizando así la continuidad y adecuada prestación del servicio.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en las inmediaciones de farolas, árboles y elementos susceptibles de desprendimiento, así como en mantener a los menores en casa mientras persistan las condiciones adversas. Asimismo, se recuerda que los parques y todas las instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores, permanecen cerradas mientras se mantenga la situación de alerta. Unas instalaciones que han sido comprobadas sin ninguna incidencia hasta el momento.

El Ayuntamiento de San Fernando mantiene la recomendación a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y asegurar objetos en balcones, azoteas y ventanas que puedan desprenderse a causa del viento. El Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento constante de la evolución meteorológica y mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales de comunicación.