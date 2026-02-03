San Fernando suspende el servicio de recogida de residuos ante la alerta naranja por viento

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado este martes la suspensión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos ante la previsión de fuertes rachas de viento para las próximas horas debido a la borrasca que afecta al litoral gaditano y después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado un aviso de nivel naranja que estará vigente a partir de las 22.00 horas de esta jornada.

Según las previsiones meteorológicas, estas condiciones vendrán acompañadas de intervalos de lluvia así como de viento persistente de componente oeste, con rachas sostenidas elevadas que podrían intensificarse durante la mañana y las primeras horas de la tarde del miércoles 4.

La decisión -explica el Consistorio isleño- se ha adoptado "priorizando la seguridad de los trabajadores". La suspensión del servicio se iniciará a las 22.00 horas de este martes y estará vigente durante todo el periodo que dura la alerta.

No obstante, aclara, se mantendrá un retén de emergencia operativo para intervenir en caso de incidencias, como el desplazamiento de contenedores provocado por el viento.

"Esta medida se adopta con el objetivo principal de evitar situaciones de riesgo, ya que los contenedores de residuos, debido a su peso y dimensiones, presentan mayores dificultades de manejo en condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, el hecho de que los contenedores mantengan cierta carga en su interior contribuye a evitar su desplazamiento por efecto de la lluvia y el viento, una circunstancia que ha sido especialmente tenida en cuenta", explica.

Una vez finalice la situación de alerta, previsiblemente a las 16.00 horas del miércoles día 4 de febrero, el servicio de recogida de residuos se reanudará de manera inmediata, reforzándose tanto durante la tarde del miércoles como en la mañana del jueves 5 de febrero, con el fin de normalizar la situación lo antes posible.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento isleño se apela a la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía en estas circunstancias excepcionales, "solicitando que se evite depositar residuos en los contenedores y, especialmente, en el entorno de las islas de recogida, con el fin de prevenir acumulaciones innecesarias, molestias a la población y riesgos derivados del temporal".

De igual forma, el resto del personal de emergencias, los servicios de mantenimiento de jardines, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y la empresa Hidralia, en coordinación para garantizar la seguridad y actuar donde sea necesario.

Asimismo, y atendiendo a las recomendaciones de los partes meteorológicos oficiales, el Ayuntamiento ha decidido mantener cerrados los parques públicos, el Cementerio Municipal y las instalaciones deportivas al aire libre durante la jornada de este martes y del miércoles.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento, a través de los servicios municipales, ya se está trabajando en la reparación de diversos puntos de la red viaria urbana que se han visto afectados como consecuencia del temporal y de las lluvias persistentes registradas durante el último mes. Hasta el momento, se han podido acometer dos actuaciones puntuales: una en el cruce de la avenida Manuel de Falla y otra en el cruce de Tomás del Valle con San Marcos.

Se están recabando y evaluando los desperfectos existentes, con el objetivo de planificar y preparar una actuación inmediata y coordinada que se ejecutará una vez finalice el episodio de lluvias, que, según las previsiones, podría prolongarse durante los próximos diez días, garantizando así una intervención eficaz y duradera.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y asegurar objetos en balcones, azoteas y ventanas que puedan desprenderse a causa del viento. El Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento de la situación y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales de comunicación.