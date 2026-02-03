Las lluvias de enero dejan más de 220 litros por metro cuadrado en San Fernando

Que el mes de enero ha sido uno de los más lluviosos desde que se tienen registros es un hecho. Grazalema, por ejemplo, la localidad donde más llueve de toda España, ha multiplicado por doce su media mensual. Y San Fernando no se queda atrás.

Según el dato que anota la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada (ROA), que tiene su base en la localidad, durante el mes de enero se han registrado en la localidad hasta 220,6 litros por metro cuadrado. Otros registros (embalses.net) apuntan a una cifra algo inferior: 213.5 litros. En todo caso, se trata de una cifra inédita que multiplica por cuatro la media del municipio en este periodo, que es de 54,9 litros por metro cuadrado. Y, por supuesto, supera de largo el dato de 2025, que fue 41 litros.

No llega a batir el récord del mes más lluvioso que se ha dado en San Fernando, que lo tiene octubre de 2024 con 309,1 litros, pero sin duda se sitúa entre los primeros puestos del ranking.

Fuertes lluvias en San Fernando / D.C.

El día más lluvioso de enero fue, además, el 4 de enero, en el que tuvo que suspenderse la cabalgata del Heraldo de los Reyes Magos que iba a recorrer las calles de la ciudad. San Fernando, de hecho, se situó entre las ciudades de España en las que más había llovido con más de 80 litros por metro cuadrado.

Y el mal tiempo marca también el comienzo del mes de febrero. Tras el paso de la borrasca Kristin, ahora llega Leonardo, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a lanzar un aviso especial ante la llegada de lluvias intensas y extraordinariamente persistentes durante el jueves 4 en toda la zona, también en San Fernando, que estará en alerta naranja a partir de las 22.00 horas de este miércoles.