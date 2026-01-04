La borrasca Francis deja hasta 72,7 litros por metro cuadrado en San Fernando en las últimas 24 horas

La borrasca Francis ha dejado en San Fernando intensas precipitaciones que han llegado hasta los 72,7, litros por metro cuadrado a las 17.00 horas, según el dato proporcionado por la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada (ROA), con base en la localidad, relativo a las últimas 24 horas.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta hasta 68,6 litros por metro cuadrado desde las 00.00 horas de este domingo 4 de enero.

El momento de mayor intensidad se ha registrado a las 13.40, cuando se han llegado a registrar hasta 19,8 litros por metro cuadrado a la hora en la localidad.

Se ha dado además rachas de viento que han llegado a los 61,4 kilómetros por hora a las 13.20 horas.

No obstante, se prevé una mejoría del tiempo conforme avance la tarde hasta prácticamente desaparecer las probabilidades de lluvia, que finalmente parece que no afectarán a la jornada del lunes 5, vísperas de Reyes y día de cabalgatas.

San Fernando ha sido una de las localidades gaditanas donde más ha llovido este domingo, según el acumulado de precipitaciones.

No obstante, por el momento no se han reportado incidencias de gravedad a causa de la borrasca. Sí se han dado grandes acumulaciones de agua en las zonas acostumbradas, especialmente en la barriada Bazán y en la avenida Buen Pastor, catalogadas como puntos especialmente vulnerables ante las precipitaciones de cierta intensidad.

La lluvia, por otro lado, ha obligado a suspender la cabalgata del Heraldo de los Reyes Magos que esta tarde tenía previsto recorrer las calles de la localidad.