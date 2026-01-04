Suspendida la cabalgata del Heraldo de los Reyes Magos en San Fernando por la lluvia

Desde el Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación de Reyes Magos se informa de que, tal y como se anunció ayer, se ha esperado hasta hoy, en base a la información actualizada, para adoptar la decisión definitiva de suspender la Cabalgata del Heraldo Real prevista para esta jornada. Las condiciones meteorológicas adversas, con alerta amarilla activada y lluvias durante la mañana, hacen inviable la celebración de los actos en la vía pública vinculados al Heraldo Real.

Así, tal y como se especificó ayer, con el propósito de preservar la celebración y garantizar que los niños y niñas puedan disfrutar de este día, el Ayuntamiento ha diseñado y preparado una jornada especial en la Estancia de los Reyes Magos, situada en el Ayuntamiento, que se convierte en el espacio principal de encuentro con el Heraldo Real. A lo largo de la jornada, los más pequeños y sus familias podrán acudir para entregar sus cartas en un entorno preparado especialmente para mantener viva la magia y la ilusión que rodea a este enviado real.

Somos conscientes de la ilusión y la expectación que este evento genera cada año, especialmente entre los más pequeños, por lo que hemos querido ofrecer una alternativa para que la magia de estas fechas tan especiales no se pierda.

A las 11.00 horas se abrieron las puertas del Ayuntamiento para que el Heraldo Real recibiera a los niños y niñas en la Estancia de los Reyes Magos, instalada en el mismo edificio, entregando personalmente sus cartas y viviendo un momento lleno de ilusión. La estancia permanecerá abierta hasta las 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h.

Desde el Ayuntamiento y la Asociación se agradece la comprensión de la ciudadanía ante esta decisión, adoptada exclusivamente por criterios de seguridad, tanto en relación con la jornada del 4 de enero, en la que estaba prevista la celebración de la cabalgata, como para garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras que, en un contexto de alerta amarilla, deberían asumir tareas de organización, montaje y preparación de la infraestructura en la vía pública, actuaciones que resultarían inviables en estas condiciones.

Lamentamos las molestias que esta suspensión pueda ocasionar y agradecemos profundamente la comprensión y colaboración de la ciudadanía de San Fernando. Seguimos trabajando para que la ilusión y la magia de la Navidad continúen presentes en nuestro municipio.