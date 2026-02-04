Alerta naranja en San Fernando: rachas de viento de 81,7 kilómetros durante la noche pero sin incidencias

La alerta naranja lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles 4 ante el paso de la borrasca Leonardo ha dejado en San Fernando rachas de viento que han llegado al máximo de 81,7 kilómetros por hora, según el dato que aporta la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada, que tiene su base en la localidad.

Hasta ahora, el momento de mayor preocupación se ha dado a las cuatro de la madrugada, que ha sido cuando el viento ha soplado con mayor intensidad en la localidad. No obstante, no constan por el momento incidentes de gravedad en el municipio.

La propia alcaldesa, Patricia Cavada, ha confirmado la ausencia de incidencias reseñables a través de las redes sociales a primera hora de la mañana. "Finaliza la noche sin apenas incidencias en San Fernando. Gracias a todas esas personas de los servicios municipales y de emergencias que han estado toda la noche en la calle realizando distintas labores de vigilancia y prevención.Agradecer también a la ciudadanía isleña la gran responsabilidad y el inmejorable comportamiento que están demostrando hasta el momento", ha afirmado.

La lluvia acumulada durante las últimas 24 horas en la localidad asciende a 21,8 litros por metro cuadrado. Igualmente, el momento de mayor intensidad en las precipitaciones se dio en la noche del miércoles a las 22.50 horas, cuando se alcanzaron los 4,2 litros por metro cuadrado a la hora.

El viento, que es lo que más preocupa en esta jornada, sopla a primera hora de la mañana con rachas máximas de 60,5 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento de San Fernando procedió también en la jornada del miércoles a la activación del Comité de Emergencia Local (CECOPAL) ante la declaración de alerta naranja por parte de la AEMET y el nivel 2 de emergencia por la Junta de Andalucía, una situación que sitúa al municipio bajo la coordinación de la Junta. En este contexto, el Ayuntamiento ha activado todos los servicios disponibles, que ha reforzado para dar mayor cobertura y seguridad, así como otros recursos propios de cada área municipal que pudieran ser necesarios en función de la evolución de la situación.

Entre las medidas adoptadas, se ha incluido la suspensión del servicio de recogida de residuos durante toda la noche tanto para garantizar la seguridad de los trabajadores como para evitar el desplazamientos de los mismos a causa del viento al contar con más peso.

En relación con el personal de la plantilla municipal, se ha informado de que el personal no esencial que resida fuera del municipio puede acogerse a la modalidad de teletrabajo, con el fin de minimizar desplazamientos y garantizar la seguridad. Asimismo, se ha acordado el cierre de todas las instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores, mientras se mantenga la situación de alerta.

Entre los servicios de emergencia activados -además de los retenes de los servicios de limpieza y de jardines- se encuentran efectivos de la Policía Local, Protección Civil, el servicio de mantenimiento de edificios municipales y la empresa Hidralia, también en coordinación con el Consorcio de Bomberos. Los equipos cuentan ya con material específico para hacer frente a posibles inundaciones, como autobombas y barreras de contención.

Desde el Ayuntamiento se ha activado incluso un dispositivo propio de actuación ante una posible evacuación de zonas sensibles, con distintos recursos y elementos ya dispuestos en caso de que fuera necesario. De igual modo, se ha contactado con personas sin hogar para ofrecerles alojamiento en los recursos habilitados, y se ha comprobado la situación de los animales de la protectora municipal, que se encuentran bajo custodia del Ayuntamiento.

El Consistorio isleño ha acordado también la suspensión de la ayuda a domicilio durante este miércoles, que mantiene únicamente en el caso de los grandes dependientes.

Igualmente se ha suspendido la zona azul hasta las 14.00 horas.

También se han trasladado a la ciudadanía las recomendaciones habituales, a las que ha pedido que extremen las precauciones, eviten desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y aseguren objetos en balcones, azoteas y ventanas que puedan desprenderse a causa del viento.