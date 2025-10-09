San Fernando celebrará la Romería del Cerro el domingo 26 de octubre

San Fernando celebrará la romería de sus Copatronos, San Servando y San Germán, el próximo 26 de octubre. Así lo anunciaba esta semana la alcaldesa, Patricia Cavada, a través de sus perfiles redes sociales al hablar de "muchísimas actividades y novedades" para la fecha.

El Día del Cerro -una de las tradiciones más antiguas de la localidad- volverá así a celebrarse en la jornada del domingo más cercano a la festividad de los santos, que se conmemora el día 23. Asi se hace desde que hace 20 años dejara de ser uno de los dos festivos locales en favor del 24 de Septiembre, lo que obligó a reinventar la romería que antaño moviera en masa a toda La Isla hasta el supuesto lugar del martirio de los copatronos.

La cita agrupa normalmente varias actividades lúdicas y familiares en torno a la procesión de los santos Servando y Germán y la posterior misa que se celebra en su honor, que se hace en el exterior. La ermita lleva ya 11 años sin abrirse dado su deterioro y los problemas estructurales que afectan al edificio.

Aunque la programación con todo de detalle se prevé presentar en los próximos días, el Ayuntamiento de San Fernando adjudicó recientemente un contrato a la mercantil Gestoflor SL por 14.399 euros para la organización de actividades con motivo del Día del Cerro.

En dicho contrato se especifican ya algunas de las actividades que se incluirán en la programación, que contará con talleres y juegos para menores diferenciados por edades (hasa los 3 años, de 4 a 8 y de 9 a 12 años) así como para los adultos. En este último grupo se incluirán propuestas como talleres de bolsitas aromáticas y de jabones artesanos además de un juego gigante de Jenga, en el que hay que retirar los bloques de madera que forman una torre sin que esta se caiga.

El programa de actividades incluirá también una zona de atracciones con juegos de feria que estará compuesta por seis carpas tematizadas que contarán con siete juegos difernetes: pesca de patos, tragabolas, fútbol, baloncesto, tira la lata, anillas y tiro a puerta. También habrá un toro mecánico y una zona de hinchables para los niños.

La romería se amenizará también con música en directo. Dispondrá de un escenario "para ambientar la Romería del Cerro con actividades de cante y baile, espectáculo de magia, banda musical y DJ", se expone.