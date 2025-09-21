En la génesis del 24 de Septiembre en San Fernando: "Mereció la pena, estoy orgulloso"

En la génesis del 24 de Septiembre hay un acontecimiento previo que guarda directamente relación con el origen de la fiesta: la rehabilitación del Teatro de las Cortes y, sobre todo, su reinauguración en marzo de 1999. Aquella actuación promovida desde el Ayuntamiento de San Fernando no solo sirvió para rescatar del olvido el papel protagonista que el Teatro había tenido como edificio constitucional y su importancia en la historia, desconocida incluso para muchos isleños. Su reapertura, que contó con la presencia del Rey, se vivió en la ciudad como todo un acontecimiento –multitudinario y de lo más festivo– que sentó las bases de lo que luego sería el 24 de Septiembre. Aquel día, la calle se llenó de gente para arropar el recorrido que Juan Carlos I hizo entre el flamante Teatro, que había conseguido recuperar todo su esplendor, y el Ayuntamiento. Entonces empezó a pensarse ya en todo esto de Las Cortes, en que desde el Ayuntamiento isleño había que trabajar en esta cuestión y en que había que hacerlo pensando en que era una marca de ciudad.

Así lo cuentan Francisco Romero y Francisco Bernal, dos personas que conocen bien la intrahistoria del 24 de Septiembre. De hecho, ambos tienen mucho que ver con la creación de la fiesta en ese laboratorio de ideas que fue la Alcaldía. El primero, como delegado de Presidencia y Cultura que fue en aquellos momentos; y el segundo, como responsable de comunicación del Ayuntamiento isleño en esas fechas.

"La mayoría de la gente desconocía el papel que había tenido San Fernando en Las Cortes y que la Constitución de 1812 se había hecho en La Isla. Solo se hablaba de Cádiz. A San Fernando ni se lo nombraba. Teníamos que superar eso”, cuenta Francisco Romero. "Antonio Moreno, que por entonces era diputado, tuvo que explicar y aclarar en el Congreso para que se corrigiera que el cuadro que había allí –el del Juramento de Casado del Alisal– no mostraba unos hechos ocurridos en la capital gaditana sino en San Fernando". Así que desde el Ayuntamiento se quería desde hace tiempo rescatar el papel de La Isla en los orígenes del constitucionalismo y darle el sitio que le correspondía y que, lamentablemente, hasta los propios isleños parecían haber olvidado. Ese fue el contexto en el que fraguó la fiesta. Pero hubo un detonante, claro.

"Había que convertir el 24 de Septiembre en una fiesta"

"Tenía una vecina que era actriz y participaba en una obra de teatro sobre Las Cortes que estaba montando Jaime Aragón. Aquello me llamó la atención. Quedé con él para tomar café y, charlando, me comentó la importancia de la fecha histórica del 24 de Septiembre. Ahí fue cuando se me encendió la bombilla", explica Francisco Bernal, que desde el primer momento se convenció del filón "en términos de marketing y de marca de ciudad" que podría suponer.

Lo difícil, claro, fue convencer al resto del Ayuntamiento de que ahí había una oportunidad. Había reticencias, claro. "Yo sabía que para apostar en serio por esto había que convertir el 24 de Septiembre en una fiesta y eso pasaba por quitar el festivo del Cerro, pero si no se hacía no iba a salir bien", cuenta Romero, para el que aquello se hizo con bastante habilidad al pasar la romería al domingo más cercano. "La fiesta no se dejaba de celebrar, se mantenía e, incluso, se hacía posible que más isleños pudieran participar al hacerse en fin de semana".

Francisco Romero y Fransico Bernal, fotografiados ante el Ayuntamiento de San Fernando / Jesús Marín

"Yo le dije a Antonio Moreno que no podía ser que los dos festivos que tenía La Isla fueran por cosas religiosas, que había que apostar por esto. Era necesario que el 24 de Septiembre fuera festivo, que la ciudad se paralizara por esto", recuerda Paco Bernal.

Luego fue el momento de darle forma al 24 de Septiembre, de dotarlo de contenido. "Paco era el creativo, tenía muchas ideas", dice el que fuera jefe de comunicación del Ayuntamiento isleño al referirse al concejal de Presidencia y Cultura. "Yo lo primero que hice fue hablar con la Armada", recuerda el ex concejal al hablar de aquellos años.

Evidentemente, la prueba de fuego fue el 24 de Septiembre de 2001, la primera vez que La Isla conmemoraba esta fecha como un día de fiesta. "Nadie sabía verdaderamente qué iba a pasar, cuál iba a ser la reacción de La Isla. Pero enseguida se vio la respuesta: las calles llenas como nunca...", apunta Romero. Un pelotazo. La cosa fue mejor –muchísimo mejor– de lo esperado.

"Yo desde temprano empecé a dar vueltas por La Isla y vi a la gente haciendo colas para las visitas que habíamos organizados a la Iglesia Mayor, el Carmen... a los edificios constitucionales", recuerda Paco Bernal.

La historia, después de ese día, es conocida. Había nacido una fiesta en San Fernando: el 24 de Septiembre. "Todo mereció la pena. Estoy orgulloso", coinciden ambos.