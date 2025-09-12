Fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: todo el programa de actos
A la presencia de Joan Manuel Serrat se suman las habituales recreaciones históricas y visitas teatralizadas, además de actividades infantiles y un concierto de Kiki Morente en la plaza del Rey
Los actos darán comienzo desde el fin de semana previo
La programación del 24 de Septiembre de San Fernando suma un encuentro ciudadano con Serrat
Viernes 19
- 19.00 horas. Sala Capitular del Ayuntamiento de San Fernando. Concierto del grupo de cámara de la Unidad de Música del Tercio Sur. Entrada gratuita en la web del Teatro de las Cortes
Sábado 20
- 12.00 horas. Visita guiada al Real Instituto y Observatorio de la Armada
- Visitas teatralizadas al Ayuntamiento, con pases guiados a las 17.00, 17.45, 18.30, 19.15 y 20.00 horas
- Visitas teatralizadas a la Iglesia Mayor (exterior) y al Real Teatro de las Cortes, con pases a las 11.00, 17.45 y 18.30 horas
- 10.00 horas. Visita guiadas a la Sala Historica Visita del Quartel de Batallones del Tercio de la Armada
Para estas actividades es necesario realizar reserva previa en turismosanfernando.es/reservas/es/
- Museo Naval. Visitas de 10.30 a 14.00 horas. Pases guiados a las 10.30 у 12.00 horas
- 21.30 horas. Concierto de Kiki Morente en la plaza del Rey
Domingo 21
- Visitas teatralizadas al Ayuntamiento, con pases guiados a las 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 17.00, 17.45, 18.30, 19.15 y 20.00 horas
- Visitas teatralizadas a la Iglesia Mayor (exterior) y al Real Teatro de las Cortes, con pases guiados a las 10.00, a las 17.00, a las 17.45, a las 18.30, a las 10.45 y a las 19.15 horas
Para estas actividades es necesario realizar reserva previa en turismosanfernando.es/reservas/es/
- 11.00 horas. Visita guiada al molino de mareas del Zaporito. Entrada libre hasta completar aforo
- 18.30 horas. Espectáculo infantil en la plaza del Rey con Music Time. Babypar y Pocoyó
- 20.30 horas. Concierto de pasodobles de la banda de música Maestro Agripino Lozano en la plaza del Rey
Lunes 22
- 10.00 horas. Visita guiadas a la Sala Historica Visita del Quartel de Batallones del Tercio de la Armada. Imprescindible reserva en la web de Turismo
Martes 23
- 10.00 horas. Visita guiadas a la Sala Historica Visita del Quartel de Batallones del Tercio de la Armada. Imprescindible reserva en la web de Turismo
- Museo Naval. Visitas de 10.30 a 14.00 horas. Pases guiados a las 10.30 у 12.00 horas
- 20.00 horas. Cinemax San Fernando Plaza. Conversación con Joan Manuel Serrat. El galardonado con el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León será entrevistado por su biógrafo, el escritor Luis García Gil, en un acto abierto al público
- De 18.00 a 19.30 horas. Visita al baluarte del Puente Zuazo guiada por soldados vestidos con uniformes históricos que interpretarán el entorno histórico y natura
- De 19.30 a 20.00 horas. Ceremonia del Cañonazo en el baluarte del Puente Suazo. Relato y lectura de hechos históricos, exhibición de uniformes y armas y disparo de tres salvas de artillería
- De 20.00 a 20.30 horas. Tamborrada de Las Cortes. Desfile de tropas al son de los tambores con inicio en el Baluarte del Puente Suazo en dirección a la calle Real y plaza del Rey para conmemorar el 215 aniversario de la constitución el 19 de noviembre de 1810 de la Escuela de Tambores de la Real Isla de León. Participación abierta a niños de 6 a 12 años y adultos acompañantes. Plazas limitadas, se dispondrán de 70 uniformes. Asignación de uniformes por orden de solicitud enviando un mensaje a fundacion.legadodelascortes@gmail.com. Se trata de una actividad organizada por la Fundación Legado de Las Cortes
Miércoles 24
- A las 12.00 horas, en el Real Teatro de las Cortes. Entrega del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Joan Manuel Serrat
- A las 10.00 horas. Procesión cívica por la calle Real. Organiza la Asociación 24 de Septiembre
- A las 11.15 horas. Solemne izado de la bandera en la plaza de la Iglesia a cargo de la Armada
- A las 11.40 horas. En la Iglesia Mayor. Recreación del Juramento de los Diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810. Organiza la asociación 24 de Septiembre
- Visitas teatralizadas al Ayuntamiento, con pases guiados a las 17.00, 17.45, 18.30 y 19.15 horas (imprescindible reserva en la web de Turismo)
- Visitas teatralizadas a la Iglesia Mayor (exterior) y al Real Teatro de las Cortes, con pases guiados a las 17.00, 17.45 y 18.30 horas (imprescindible reserva en la web de Turismo)
- Museo Naval. Visitas de 10.30 a 14.00 horas. Pases guiados a las 10.30 у 12.00 horas
- De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Exposición de la Defensa de la Real Isla de León de 1810 a 1812 en la Compañía de María (acceso por la calle Real, 142). A cargo de la Fundación Legado de las Cortes
- De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Visitas a la capilla de la Compañía de María. Pases guiados a las 11.15, 12.15, 13.15, 18.15, 19.15 y 20.15 horas. Entrada libre
- A las 20.00 horas. Plaza de la Iglesia. Solemne arriado de la bandera a cargo de la Armada
- A las 20.30 horas. Real Teatro de las Cortes. Recreación de las sesiones de los diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 y del cuadro del juramento de Casado del Alisal. Entrada libre
Otras actividades
- Exposición Tejiendo la Historia. Hasta el 25 de septiembre en el Castillo San Romualdo. Entrada libre. De martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas. Tardes de martes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas
- Exposición del Consejo de la Regencia en el centro de congresos. Del 19 al 24 de septiembre. Entrada libre. De 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. El domingo, de 11.00 a 13.30 horas
