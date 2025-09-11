La programación del 24 de Septiembre de San Fernando suma un encuentro ciudadano con Serrat

El pasado 5 de junio la alcaldesa, Patricia Cavada, anunciaba que la ciudad de San Fernando distinguiría al cantautor Joan Manuel Serrat el próximo 24 de Septiembre con el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León. Dicha noticia suscitó un gran interés mediático y supuso todo un golpe de efecto para una festividad local cuyo programa de actividades ha dado a conocer la regidora isleña este jueves en compañía de su concejala de Cultura, Pepa Pacheco. “Este año queríamos reconocer a todos los que han luchado con sus canciones por la libertad y los derechos de la ciudadanía. Y Serrat simboliza a los hombres y mujeres que han llevado a cabo toda esa lucha, esa transformación social y esa reivindicación que, a través de la canción y de la letra que le acompaña, ha conseguido a lo largo de la historia defender derechos, cambiar nuestra sociedad y avanzar. Joan Manuel Serrat le pone cara y rostro a lo que se quiere reconocer con este premio”, explica la alcaldesa.

Cavada ha subrayado la ilusión que el premiado ha trasladado al Ayuntamiento de San Fernando desde que conoció la decisión de la ciudad. “Han sido muchas las conversaciones personales con él para tratar como se va a desarrollar la entrega del premio y como va a ser el acto institucional. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Serrat el mimo, la atención y el cuidado de cada detalle de lo que va a acontecer en esta ciudad con la entrega de su premio”, recalca la alcaldesa.

La regidora también ha reconocido la alta expectación generada entre los isleños por “compartir espacio con alguien que representa tanto para la música nacional e internacional”. De esta manera, Cavada ha anunciado que Serrat sumará una nueva agenda en su visita a San Fernando que tendrá como escenario la sala de mayor tamaño de los cines Cinemax del centro de ocio San Fernando Plaza, cuyo aforo supera las 400 butacas. Este encuentro abierto a la ciudadanía comenzará a las 20.00 horas del 23 de septiembre y durante el mismo el cantautor conversará con su biógrafo, el escritor Luis García Gil. En los próximos días, el equipo de gobierno informará sobre cómo acceder a las invitaciones para este evento.

Un día después, el festivo 24 de Septiembre, Serrat recibirá el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León durante un acto institucional que comenzará a las 12.00 horas en el Real Teatro de las Cortes. Estaba claro que desde el Ayuntamiento había que hacer un esfuerzo extraordinario para optimizar la visita del artista a la ciudad y para que disfrutasen de él cuantos más isleños e isleñas mejor.

Con el 24 de Septiembre, indica Cavada, se insiste en el reto de "situar a San Fernando a ese nivel nacional en la defensa de la democracia y las libertades”. “Derechos que "un día se debatieron, que se consiguieron y que tenemos que seguir defendiendo sobre todo en el contexto internacional tan complejo en el que nos encontramos”, recalca la alcaldesa.

Imagen de la pasada edición de la festividad del 24 de Septiembre. / Jesús Marín

Mucho que hacer en torno al 24

Más allá de la gran baza que supone el reconocimiento al artista catalán, cuya visita vendrá acompañada de otras novedades, las actividades apuestan por un continuismo en el que volverán a tener su habitual espacio los colectivos ciudadanos y el comercio y la hostelería locales. Esos que llevan haciendo única a esta fiesta desde hace 25 años y que ya formaron parte de un 2010 irrepetible en el que se conmemoró el Bicentenario de las Cortes.

Esta extensa y variada programación, en la que conviven hasta 35 propuestas, se desarrollará entre el 19 y el 24 de septiembre. La programación al completo ya puede consultarse en la web municipal: www.sanfernado.es

Por todo ello, se ha preparado una programación donde habrá espectáculos para la infancia, actuaciones de bandas de la ciudad y la Unidad de Música del Tercio Sur en la Sala Capitular, visitas guiadas y teatralizadas a lugares emblemáticos como el Ayuntamiento, la Iglesia Mayor, el Real Teatro de las Cortes, el Observatorio de la Armada o el Museo Naval (a las que se podrán inscribir a partir del próximo lunes 15 en la web de turismo www.turismosanfernando.es/reservas/es/ )

Y, además, el concierto de todo un referente de la música flamenca actual: Kiki Morente, al que acompañará el bailaor Alberto Sellés el sábado 20 en la plaza del Rey.

Tampoco faltarán las recreaciones históricas como la Ceremonia del Cañonazo, la Tamborrada de las Cortes, el Juramento de los Diputados de 1810 y sesiones inspiradas en aquellas primeras Cortes Generales y Extraordinarias. Además, el público podrá disfrutar de exposiciones en espacios como el Castillo de San Romualdo, la Compañía de María o el Centro de Congresos, y de un campamento escolar didáctico organizado por la Fundación Legado de las Cortes.

El día 24 de septiembre, jornada central de esta conmemoración, se vivirán momentos como la procesión cívica, el izado y arriado de Bandera, la recreación de las sesiones históricas de 1810, y, sobre todo, la entrega a Serrat del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León en el Real Teatro de las Cortes.