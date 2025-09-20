Concierto de Kiki Morente este sábado en San Fernando: actuará gratis en la plaza del Rey con motivo del 24 de Septiembre

San Fernando disfrutará ya este sábado de las primeras propuestas de ocio incluidas en la programación de un 24 de Septiembre que se ha querido dedicar a la música y su relación con las libertades y la democracia. La presencia de Joan Manuel Serrat, galardonado con el Premio Cortes Real Isla de León a la Defensa de los Valores Constitucionales y de las Libertades Democráticas, se presenta como el acto central de la conmemoración. Aunque en la noche de este sábado se celebrará en la plaza del Rey a partir de las 21.30 horas el gran concierto que acompaña a esta señalada fecha en La Isla, que en este ocasión correrá a cargo de Kiki Morente, al que acompañará además el reconocido bailaor isleño Alberto Sellés.

Cantaor, guitarrista y compositor, el hijo del legendario maestro Enrique Morente presentó en la pasada primavera su tercer trabajo discográfico, titulado Azabache. En palabras del Ayuntamiento de San Fernando, Kiki Morente es "un artista joven pero con una profunda raíz flamenca, que sabe traer al presente la memoria y la fuerza de nuestro patrimonio cultural". Se espera, de hecho, que este concierto gratuito se convierta en una de las grandes citas del 24 de Septiembre y arrastre a un público multitudinario en la plaza del Rey durante la noche de este sábado.

Aunque esta actuación no será la única actividad prevista para esta jornada, en la que los actos programados por el Ayuntamiento isleño con motivo de la gran fiesta de Las Cortes empezarán ya por derecho para ir calentando motores y, sobre todo, para aprovechar los días del fin de semana.

Habrá así visitas guiadas –y teatralizadas en algunos casos– a los principales monumentos y edificios constitucionales durante todo el fin de semana. Por ejemplo, las dependencias del Ayuntamiento contarán este sábado con pases guiados a las 17.00, 17.45, 18.30, 19.15 y 20.00 horas Y también habrá visitas teatralizadas a la Iglesia Mayor (exterior) y al Real Teatro de las Cortes, con pases a las 11.00, 17.45 y 18.30 horas. Además, se suman a la oferta las visitas al Museo Naval, al Observatorio de la Armada y a la Sala Histórica del TEAR (que forman parte habitualmente de las actividades ofertadas por Turismo).

En la jornada del domingo, se hará hueco también a las actividades preparadas para disfrute de los más pequeños de la casa, con el espectáculo infantil Music Time. Babypar y Pocoyó, que se celebrará en la plaza del Rey a las 18.30 horas. Posteriormente, a las 20.30 horas, tendrá lugar también allí un concierto de pasodobles de la banda de música Maestro Agripino Lozano (previo pasacalles y homenaje en la Alameda).

Exposición dedicada al Consejo de Regencia, organizada por la Asociación 24 de Septiembre, en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Aunque en esta jornada continuarán también las visitas teatralizadas al Ayuntamiento con pases guiados a las 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 17.00, 17.45, 18.30, 19.15 y 20.00 horas. Y a la Iglesia Mayor y al Real Teatro de las Cortes, con pases a las 10.00, a las 17.00, a las 17.45, a las 18.30, a las 10.45 y a las 19.15 horas. A ambas propuestas se les sumará también en esta jornada una visita guiada al molino de mareas del Zaporito a las 11.00 horas. La entrada, en este último caso, será libre hasta completarse el aforo disponible.

Este viernes, por otro lado, abrió sus puertas en el vestíbulo del centro de congresos la exposición dedicada al Consejo de Regencia que organiza cada año la Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre dentro de sus actividades. La muestra, que echa mano a las figuras que en el año del Bicentenario se expusieron en la Compañía de María, evoca uno de los episodios vinculados a los hechos históricos de Las Cortes de 1810, que hicieron que el Consejo de Regencia –el gobierno de la nación– se asentará también en la localidad durante el asedio napoleónico.

Todos los actos previstos para este sábado

12.00 horas. Visita guiada al Real Instituto y Observatorio de la Armada

Visitas teatralizadas al Ayuntamiento, con pases guiados a las 17.00, 17.45, 18.30, 19.15 y 20.00 horas

Visitas teatralizadas a la Iglesia Mayor (exterior) y al Real Teatro de las Cortes, con pases a las 11.00, 17.45 y 18.30 horas

10.00 horas. Visita guiadas a la Sala Historica Visita del Quartel de Batallones del Tercio de la Armada

Para estas actividades es necesario realizar reserva previa en turismosanfernando.es/reservas/es/