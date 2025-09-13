El 24 de Septiembre volverá a contar con la recreación de el 'Juramento', la imagen que mejor se identifica con esta señalada fecha en San Fernando

Si hay una imagen que se identifica con la celebración de la fiesta local del 24 de Septiembre es la de la recreación del cuadro del Juramento de Las Cortes que pintara Casado del Alisal, cuyo original se encuentra en el Congreso de los Diputados. La escena evoca el momento en el que los diputados, en aquella jornada que cambió a España para siempre, asumen la responsabilidad que la Historia les había encomendado en la Iglesia Mayor Parroquial. De esta puesta en escena, desde los tiempos del Bicentenario, se encarga la Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre, que volverá a jugar un papel esencial en la programación de este año.

La recreación del juramento, en la misma Iglesia Mayor, no faltará a su cita en la jornada central del 24 de Septiembre, que es fiesta en La Isla. Será a las 11.40 horas, aunque antes -desde las 10.00 horas- llevarán a cabo también por la calle Real esa procesión cívica que evocará igualmente aquella que hicieron los diputados en 1810 al realizar a pie el camino entre el Ayuntamiento de San Fernando y este templo.

Por la tarde, en esta misma jornada, los miembros de esta asociación recreacionista se trasladarán al Teatro de las Cortes -edificio central de la conmemoración- para recordar las sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, tal y como se desarrollaron en aquella jornada del 24 de Septiembre en La Isla de León. El acto terminará con una nueva recreación del juramento. La entrada será completamente libre.

La participación de la entidad en los actos del 24 de Septiembre no se quedará ahí, ya que también volverán con su exposición del Consejo de Regencia a las instalaciones municipales del centro de congresos. La muestra, que rescata aquellas figuras que en 2010 se exhibieron en la Compañía de María, se inaugurará el próximo viernes 19 y podrá visitarse hasta el mismo día de la fiesta local del 24-S. Podrá visitarse de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Y el domingo, de 11.00 a 13.30 horas.

Recreación del Consejo de Regencia en San Fernando / D.C.

En esta exposición también se exhibirá una colección de fotografías con las actividades llevadas a cabo por la entidad para dar a conocer este capítulo fundamental de la historia acontecido en San Fernando.