El mercadillo de San Fernando se queda en La Magdalena otro jueves más a la espera del comienzo de las obras

Tampoco esta semana se trasladará el mercadillo de los jueves a la ubicación provisional que se ha planteado en la Ronda del Estero dado que todavía no han dado comienzo las obras previstas en La Magdalena para su transformación en un amplio parque urbano.

Dichos trabajos siguen todavía pendientes de la firma del acta de replanteo, según ha explicado el Ayuntamiento isleño, que confía en su inicio "inminente" una vez que en los próximos días se subsanen los trámites administrativos previos al comienzo de la actuación.

De hecho, en un primer momento se barajaba desde el Ayuntamiento la reubicación del mercadillo de los jueves a partir de mediados de marzo, lo que llevó a plantear una ubicación provisional en la Ronda del Estero como paso previo a su emplazamiento definitivo frente al Zaporito, una vez que se disponga de las correspondientes autorizaciones.

Pero mientras los últimos trámites de la obra no se solventan y mientras la intervención no da comienzo, no se considera necesario dar el paso de reubicar el mercadillo en la Ronda, con todo lo que ello conlleva. De ahí que este jueves, como ocurriera ya la semana pasada, se haya optado por dejar de nuevo en La Magdalena los puestos de venta ambulante que habitualmente se ponen.