En marcha un nuevo programa de ocio y tiempo libre para mayores en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando continúa con su programa de actividades de ocio y tiempo libre dirigido a las personas mayores de la ciudad, con el objetivo de fomentar un envejecimiento activo, mantener su autonomía personal y retrasar, en la medida de lo posible, la institucionalización en centros de día o residencias.

El programa, que contó en noviembre con un proceso de selección de plazas difundido entre los colectivos y federaciones vecinales, redes y espacios físicos, está previsto que comience en este mes. Contempla talleres de ocio y tiempo libre que incluyen gimnasia de mantenimiento, gimnasia terapéutica, estimulación cognitiva, nuevas tecnologías y educación medioambiental.

Entre las actividades previstas se encuentran espacios de lectura y estimulación cognitiva, que fomentan la memoria y el diálogo mediante tertulias y charlas en instalaciones municipales; talleres de terapia ocupacional dirigidos a personas mayores que residen en centros residenciales de San Fernando; y actividades de gimnasia de mantenimiento orientadas a promover la actividad física y un envejecimiento saludable.

Asimismo, se desarrollarán encuentros intergeneracionales que, a través del ocio y el tiempo libre, crearán espacios de convivencia entre distintas edades, en coordinación con los programas municipales de infancia y juventud.

El programa incluye también talleres de nuevas tecnologías, con el fin de iniciar a las personas mayores en el uso de herramientas digitales como medio de comunicación, prevención de la soledad no deseada y resolución de trámites administrativos, como el certificado digital o la prevención de estafas. En el ámbito medioambiental, se llevarán a cabo talleres de sensibilización, fomento de la economía circular, cuidado del entorno y jardinería.

Visitas y excursiones

Dentro del programa se contemplan igualmente visitas culturales y excursiones a distintos municipios de la provincia. Entre ellas destacan la visita a Olvera para conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra y fomentar hábitos de consumo saludables; la participación en la Feria del Mayor Activo en Jerez, que permitirá el encuentro con otros municipios y el contacto con empresas del sector; o la visita a Sanlúcar de Barrameda para disfrutar de la Feria de la Manzanilla y conocer el proceso de elaboración de este vino.

También está prevista una excursión a Barbate con visita al Centro de Interpretación del Atún y al entorno natural de la playa del Carmen y el parque de la Breña; una visita a Chipiona para conocer el Museo Rocío Jurado y el santuario de Nuestra Señora de Regla; y una salida a Medina Sidonia para degustar productos navideños y recorrer su conjunto histórico-artístico.

El programa se completa con actividades paralelas como la Cena del Mayor durante la Feria del Carmen y la Sal, la celebración de la Semana de las Personas Mayores en el mes de octubre y distintos encuentros intergeneracionales a lo largo del año.

Alta participación

En el proceso de selección de plazas, realizado el pasado mes de noviembre tras su correspondiente difusión por redes, tablón de anuncios, colectivos y federaciones vecinales, se han introducido novedades significativas, aplicándose por primera vez un sistema de baremación que establece como criterios prioritarios la edad, la residencia en San Fernando, el grado de discapacidad y no ser beneficiario de otra actividad similar gratuita.

Cabe recordar que en los últimos años, el Ayuntamiento ha desarrollado numerosas iniciativas dirigidas a las personas mayores, como las actividades de la Semana de las personas mayores, visitas turísticas por la ciudad, la participación en la Feria del Mayor Activo de Jerez, actuaciones musicales y diversos talleres. Destacan, entre otros, los talleres de gimnasia de mantenimiento, así como talleres de flamenco y visitas culturales a municipios como Alcalá, Ubrique o Ronda.

La concejala de Personas Mayores, Virginia Barrera, ha manifestado su confianza en que a finales de este mes con el comienzo de todas estas actividades nuestras personas mayores puedan comenzar a disfrutar de este completo programa de actividades,

"Las personas mayores son una parte esencial de la ciudad, y su bienestar y atención siguen siendo una prioridad para el actual gobierno municipal, que reafirma así su compromiso con ellas y con el impulso de iniciativas que mejoren su calidad de vida y favorezcan su participación activa en la ciudad”, ha manifestado la concejala de personas mayores Virginia Barrera.