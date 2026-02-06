En marcha un paquete gratuitos de cursos de formación digital para mayores en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de la concejalía de Personas Mayores, impulsa una nueva programación de cursos gratuitos de aprendizaje informático dirigidos a personas mayores de 18 años, que se desarrollarán a partir del 23 de febrero y hasta junio de 2026, en horario de tarde, en la Casa de la Juventud, situada en la calle Real, 170.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las competencias digitales de la ciudadanía, reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas útiles tanto para la vida diaria como para el ámbito profesional, el emprendimiento y el bienestar personal. Los cursos están abiertos a la población adulta en general, con algunas acciones formativas específicamente dirigidas a personas mayores de 60 años, y se impartirán siempre en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web https://yoconecto.org/particulares o llamando al teléfono 678 07 07 67. Las plazas son limitadas y la participación es totalmente gratuita.

La programación, que ya ha tenido sus primeras sesiones en el mes de enero, continuará este mes con el curso Apps útiles para la gestión de trámites en internet, que se impartirá del 23 al 26 de febrero. Esta formación está dirigida a personas a partir de 18 años y permitirá aprender a utilizar aplicaciones móviles para organizar el día a día y realizar trámites administrativos de forma sencilla a través de sedes electrónicas y herramientas digitales.

En marzo se desarrollarán dos acciones formativas. Del 2 al 5 de marzo tendrá lugar el curso Iniciación al mundo digital, centrado en aprender a navegar por internet de forma segura, manejar herramientas básicas de texto y almacenamiento en la nube y adquirir habilidades fundamentales para desenvolverse en el entorno digital.

Posteriormente, del 16 al 19 de marzo, se impartirá el curso Tecnología y bienestar: salud en la era digital, dirigido de forma obligatoria a personas mayores de 60 años, con contenidos orientados al uso de aplicaciones de deporte, salud y bienestar para fomentar una vida activa y saludable mediante hábitos digitales positivos.

Durante el mes de abril, del 13 al 16, se ofrecerá el curso Tu currículum digital, enfocado a la creación y gestión de currículums digitales, portafolios y páginas web personales, así como al uso de portales de empleo y herramientas digitales para mejorar la presencia online y las oportunidades laborales. A continuación, del 27 al 30 de abril, se desarrollará la formación Tu banca digital. Compras seguras en línea, dirigida obligatoriamente a personas mayores de 60 años, con el objetivo de capacitar en el uso seguro de la banca online, Bizum, certificados digitales y compras por internet.

En mayo, del 11 al 14, se impartirá el curso Cómo crear contenido con Inteligencia Artificial, orientado a mostrar cómo la IA puede ayudar a optimizar procesos, tomar decisiones, mejorar la marca personal e identificar nuevas oportunidades profesionales y de negocio. Posteriormente, del 25 al 28 de mayo, se desarrollará el curso Haz crecer tu marca con marketing digital, centrado en la creación y gestión de tiendas online, el uso de redes sociales, la generación de contenido multimedia y la aplicación de estrategias de marketing digital apoyadas en herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

La programación se cerrará en junio con el curso Seguridad: protege tu mundo digital, que se impartirá del 1 al 4 de junio y que permitirá aprender a identificar amenazas digitales, utilizar herramientas de seguridad y navegar por internet de forma responsable y segura.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa formativa y se solicita la máxima difusión de los cursos, que suponen una oportunidad para mejorar las competencias digitales, fomentar la autonomía tecnológica y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y conectada.