El Ayuntamiento anuncia dos cursos de formación para reforzar la plantilla de ayuda a domicilio en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando pone en marcha dos nuevos cursos de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio con el objetivo de" dar respuesta a la creciente necesidad de incorporar personal cualificado al servicio municipal de ayuda a domicilio, una vez consolidado el proceso de municipalización y ampliada de forma notable la atención a la ciudadanía".

Tras más de un año de gestión pública directa, el servicio de ayuda a domicilio ha experimentado un importante crecimiento, tanto en número de usuarios atendidos como en la mejora de las condiciones laborales del personal. Así, explica en una nota, "desde la municipalización el Servicio de Ayuda a Domicilio ha crecido de forma notable, con un incremento del 30% en el número de usuarios." Este aumento de la demanda ha ido acompañado de 6.523 horas más de atención y de un refuerzo de la plantilla, que ha crecido un 36%.

Esta expansión del servicio municipalizado -sostiene el equipo de gobierno- "hace imprescindible contar con más profesionales que dispongan de la formación y la titulación oficial requeridas para poder incorporarse a la plantilla".

Desde el gobierno municipal se subraya que "la calidad del servicio que se presta actualmente es alta y está plenamente consolidada, y que el reto en este momento es garantizar la disponibilidad de personal formado y acreditado para poder seguir contratando y atendiendo a un mayor número de personas en situación de dependencia".

Destaca igualmente que la municipalización del servicio "ha permitido ampliar la cobertura, mejorar las condiciones laborales y consolidar un modelo público más estable, lo que conlleva la necesidad de seguir incorporando profesionales debidamente cualificados". En este sentido, los cursos responden a una planificación del Ayuntamiento para asegurar el relevo y la ampliación de la plantilla conforme a la normativa vigente.

El primero de los cursos, impulsado desde la Concejalía de Empleo, contará con 15 plazas, tendrá una duración total de 600 horas y comenzará el próximo 5 de febrero de 2026. Se trata de una formación específicamente diseñada para el trabajo en domicilios, abordando contenidos como higiene personal, cuidados sanitarios básicos, administración de alimentos y medicamentos y apoyo psicosocial, entre otros.

La formación tendrá un marcado carácter práctico, ya que las prácticas profesionales se desarrollarán en la empresa municipal Hemsa, con la que se ha suscrito el correspondiente convenio. De este modo, el alumnado podrá adquirir experiencia directa en el propio servicio municipal de ayuda a domicilio.

Al finalizar el curso, las participantes obtendrán el Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, una titulación oficial imprescindible para poder trabajar en este ámbito y que mejora de forma significativa las oportunidades de incorporación al mercado laboral, especialmente en un sector con una demanda creciente de profesionales.

El concejal de Empleo, Jesús López, ha explicado que "estos cursos responden a una necesidad real del Ayuntamiento de contar con personal formado y titulado para seguir ampliando el servicio municipal de ayuda a domicilio, que hoy atiende a muchas más personas gracias a la municipalización y a la mejora de las condiciones laborales". En este sentido, ha señalado que "la formación es una herramienta clave para garantizar que podamos seguir incorporando profesionales al servicio con todas las garantías".

Las solicitudes podrán descargarse en la página web municipal y el plazo de presentación será de cinco días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el tablón de edictos y anuncios del Ayuntamiento, accesible a través de la sede electrónica. Asimismo, las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en el vivero de empresas. La adjudicación de las plazas se realizará atendiendo a la antigüedad en la demanda de empleo.

Segundo curso en el Centro Cívico Bazán

De manera complementaria, el Ayuntamiento tiene previsto el inicio de un segundo curso a principios del mes de marzo, en colaboración con el Banco de Alimentos de Cádiz. Esta acción formativa, denominada ‘Atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia y/o discapacidad en el domicilio’, está dirigida principalmente a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Este curso contará con 25 plazas y una formación teórica de 480 horas, distribuidas en 100 horas presenciales —70 horas de formación inicial y seis tutorías de cinco horas— y 380 horas de formación online. A esta fase se sumarán 120 horas de prácticas que se desarrollarán a partir del mes de abril en la empresa municipal HEMSA. La formación se impartirá en el Centro Cívico Bazán, en el marco del programa ERACIS+.