AxSí San Fernando pedirá en el Pleno acciones formativas para reducir las listas de espera del Servicio de Ayuda a Domicilio de San Fernando

El coportavoz del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha dado detalle de una de las mociones que la formación llevará al próximo Pleno ordinario. A través de ella, los andalucistas exigirán al equipo de gobierno de Cavada que adopte diversas medidas para reducir las listas de espera del Servicio de Ayuda a Domicilio, que acumula más de 200 personas, y para formar al suficiente personal cualificado para atender la demanda existente. “Existe un problema estructural que no está siendo abordado con la dimensión ni la urgencia que requiere. A pesar del incremento presupuestario del servicio y de la ampliación de horas, usuarios y plantilla tras la municipalización, la ausencia de una planificación eficaz en materia de recursos humanos sigue provocando retrasos inasumibles en la atención”, explica Picardo.

El andalucista detalla que el Ayuntamiento ha contratado un curso de formación, que se impartirá fuera de San Fernando, dirigido únicamente a 15 personas, una cifra claramente insuficiente si se compara con la magnitud real del problema. “Un curso puntual y con un número tan reducido de plazas no va a resolver la falta de personal ni permitirá reducir de forma significativa las listas de espera existentes”, afirma el concejal.

“La respuesta adecuada no puede limitarse a acciones formativas aisladas y de carácter testimonial. Lo que San Fernando necesita es una respuesta estructural, basada en programas de empleo y formación, que permitan a las personas participantes formarse y trabajar de manera simultánea, percibiendo una retribución mientras realizan prácticas reales vinculadas al propio Servicio de Ayuda a Domicilio”, subraya Picardo.

AxSí insiste en que este modelo ofrece claras ventajas: facilita que las personas puedan dedicarse plenamente a su formación sin renunciar a ingresos, mejora la adquisición de competencias profesionales, permite evaluar el desempeño del personal durante el propio proceso formativo y ofrece un mayor porcentaje de acierto en la posterior incorporación laboral, reforzando de manera eficaz y estable el servicio.

La formación recuerda que, antes de que Cavada abandonase las políticas activas de empleo, el Ayuntamiento ya gestionó programas de empleo y formación. Por tanto, no puede alegarse falta de oportunidades, convocatorias o conocimiento, sino una ausencia absoluta de planificación y de ambición política a la hora de afrontar un problema que afecta directamente a la calidad de vida de cientos de familias.

“Mientras haya más de 200 personas esperando atención y la respuesta municipal sea formar a solo 15, el problema no se está resolviendo: se está parcheando. Defender lo público no consiste en anunciar cursos o cifras, sino en garantizar derechos de forma efectiva. Por todo ello, se hace imprescindible impulsar programas de empleo y formación bien dimensionados, orientados directamente a reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio y a dar una respuesta real y proporcional a las necesidades existentes en nuestra ciudad”, asevera Picardo.

A través de la moción, los andalucistas solicitarán al equipo de gobierno sustituir o complementar los cursos puntuales y de escasa capacidad por programas de empleo y formación, que permitan a las personas participantes percibir una retribución durante el periodo formativo y de prácticas; dimensionar estos programas de empleo y formación de acuerdo con la realidad del Servicio de Ayuda a Domicilio, con el objetivo de reducir de manera efectiva las listas de espera; coordinar dichos programas con la empresa pública HEMSA, garantizando que las prácticas se realicen en el propio Servicio de Ayuda a Domicilio y facilitando la posterior incorporación del personal formado; reforzar la planificación de los recursos humanos del Servicio de Ayuda a Domicilio, evitando que la falta de personal cualificado siga siendo una causa estructural de retrasos en la atención; garantizar condiciones laborales dignas y estables para las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, entendiendo que la calidad de la atención depende directamente de la calidad del empleo; y dar cuenta periódicamente a todos los grupos municipales de la evolución de las listas de espera y de las medidas adoptadas para su reducción.