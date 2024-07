Culmina el largo proceso para municipalizar el servicio de ayuda a domicilio en San Fernando

San Fernando/“Este paso definitivo pone fin a años de lucha. Estamos muy contentas y emocionadas de lo conseguido, porque nos hemos encontrado muchísimas piedras en el camino y se han cambiado muchas veces los criterios para llevar adelante el proceso administrativo”, así ha valorado la portavoz de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, Mariola Quesada, la aprobación por parte del Pleno de la terminación del proceso para municipalizar este servicio.

“Sin duda éste ha sido un triunfo íntegramente nuestro. La medalla es de mi plantilla y lo tengo muy claro: si alguien ha conseguido algo son ellas. Hay que recordar los sesenta y nueve largos días, con sus noches, que permanecimos acampadas a las puertas del Ayuntamiento y fieles a nuestras reivindicaciones para solucionar unas condiciones laborales precarias e insostenibles. Para ello tuvimos que renunciar a la propia conciliación familiar y e incluso a las vacaciones, ya que nuestras protestas coincidieron con el verano”, continúa la portavoz.

”A pesar de pasarlo muy mal durante estos más de dos meses estamos muy orgullosas de los vínculos que en ellos se forjaron y que nos unieron para siempre. Ha sido un camino largo y muy duro en el que nos hemos venido abajo una y otra vez al ver como iban pasando los meses y no se producía avance alguno. Afortunadamente todo eso ya ha quedado atrás”, finaliza Quesada visiblemente emocionada mientras adelanta que las trabajadoras estarán vigilantes de que se implementen mejoras como las 35 horas semanales que siempre se han demandado.

Modificación de crédito

Con aplausos, abrazos y las lágrimas de alegría de estas profesionales terminaba un Pleno extraordinario que comenzaba abordando la modificación de crédito necesaria para esta municipalización. El delegado municipal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez, mostraba la satisfacción del equipo de gobierno sobre la conclusión de este proceso: “Comenzamos la semana con un día muy feliz para las trabajadoras de esta plantilla y para aquellos que estamos aquí para cambiar realidades que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y todo ello desde la gestión pública de los servicios municipales. Apostamos por los unos mejores servicios públicos y por que las personas que los prestan lo hagan en unas condiciones laborales justas. Especialmente cuando se trata de uno como éste, que sirve para ayudar a los que más lo necesitan y que implica grandes esfuerzos físicos y mentales. Una apuesta que no sería posible si no hubiese cambiado radicalmente la situación económica de este Ayuntamiento, que ha visto reducida su deuda a cero”.

Tanto el PP, como Vox y AxSí han lamentado en este Pleno extraordinario que se haya tenido que recurrir a una modificación de crédito, la quinta sobre el anterior presupuesto prorrogado, para llevar a cabo esta operación, y más cuando se acaba de aprobar un nuevo Presupuesto Municipal.

La alcaldesa, Patricia Cavada, felicita a las trabajadoras por la municipalización. / A.Z.

Encargo a Hemsa

La sesión plenaria ha continuado con el encargo a empresa municipal Hemsa para la prestación del servicio municipal a domicilio. Rodríguez ha recordado que “se ha llegado a esta punto a raíz de las reivindicaciones de la plantilla para tener unas condiciones dignas de trabajo y salir de unas condiciones de precariedad”. Asimismo, el delegado recordó que antes de que el Ayuntamiento se comprometiese a asumir la gestión desde lo municipal se intentó incluir clausulas sociales en la contratación que no fueron posibles implementar debido a la interpretación que diversos tribunales administrativos hicieron de la Ley de Contratos del Sector Público.

El portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, Fran Romero, también ha incidido sobre el triunfo de estas profesionales:“Que a nadie le quepa duda que estamos aquí gracias a la lucha de unas trabajadoras que pasaron el pasado mandato sufriendo una absoluta falta de fiscalización de un gobierno local con no controló las obligaciones de la empresa adjudicataria. Lo han pasado realmente mal ante la fata de diligencia de este gobierno”.

Romero además ha sido muy crítico con los tiempos del equipo de gobierno respecto a este proceso: “Estas trabajadoras acamparon durante más de dos meses a las puertas del Ayuntamiento sin que hubiese una visita o un gesto de empatía o sensibilidad por parte de la alcaldesa. Luego, en verano de 2022, se tardaron cinco meses en aprobar una comisión que abordase este asunto, otros cinco meses en aprobar inicialmente la memoria, otros siete meses en aprobar definitivamente esta memoria, otros cuatro meses para el reconocimiento como medio propio a Esisa y otros cuatro meses que han trascurrido a este encargo, con la prórroga del anterior contrato de por medio el pasado mes de marzo. No son los tiempos de un gobierno diligente que sitúe como prioridad la situación de estas trabajadoras”.

El portavoz del Grupo Municipal Vox, Carlos Zambrano, también ha valorado este proceso “Cuando uno se estudia este expediente ve que es una chapuza. Esto es un engaño a los trabajadores y a los usuarios. Hay que recordar que estamos aquí por que las trabajadoras alegaron incumplimientos de la empresa adjudicataria, como duras condiciones de trabajo, inestabilidad en las horas asignadas y en las nóminas y no cumplir con las obligaciones en materia de formación. Pedimos que se le hiciese seguimiento al contrato, que se licitase uno nuevo y formar parte de la comisión para determinar un modelo de gestión. A todo se nos dijo que no”, indica Zambrano.

“A pesar de eso dimos nuestro voto para que se aprobase la memoria con la única condición de que Esisa cumpliese con los requisitos legales para ser medio propio. Y lo ha sido sin contar con ningún informe favorable de la Secretaría General, la Intervención General o la Tesorería Municipal. Algo que se lo pone a huevo a cualquier empresa privada que quiera impugnar el proceso. Por otro lado, no tenemos constancia de que mejoras van a disfrutar las trabajadoras”, señala el portavoz de Vox.

La concejala popular, Carmen Roa, justificó el voto negativo del PP isleño: “En su día dijimos a las trabajadoras que íbamos a votar no si las cosas no se hacían bien y lo cierto es que sólo ha cambiado una cosa: antes teníamos en contra los informes de Intervención y Tesorería y ahora también tenemos en contra otro de Secretaría. Este grupo votó no en diciembre y vota hoy no porque no se cumple la Ley y eso es fundamental. No podemos ir de la mano si no se cumplen los requisitos legales”.

Ese es el resumen de un Pleno en el que se ha formalizado el último paso del proceso para municipalizar el servicio de ayuda a domicilio, que a partir del próximo mes de agosto pasará a manos de Hemsa. Una jornada que ha supuesto un gran suspiro de alivio para las trabajadoras y que llena de esperanza el futuro de estas profesionales.