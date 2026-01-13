La empresa municipal Hemsa externaliza la gestión del ciclo laboral de la plantilla de ayuda a domicilio en San Fernando

La empresa municipal Hemsa externalizará la gestión de las nóminas, seguros sociales y prestaciones de la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Una empresa externa se encargará de "gestionar y administrar todo el ciclo laboral" de las trabajadoras que, según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento de San Fernando en el pasado mes de noviembre, habían aumentado hasta las 268 a raíz del crecimiento que había registrado el número de usuarios, que había pasado a las 788 personas atendidas.

El Consistorio isleño acaba de licitar un contrato de servicios de asistencia laboral de la plantilla del SAD, que incluye la gestión de nóminas, todos los trámites con la Seguridad Social, el asesoramiento continuado en materia laboral, de Seguridad Social y de la normativa aplicable así como todo lo relacionado con los contratos e impuestos (declaraciones trimestrales de IRPF y resumen anual de IRPF, certificado de IRPF de los trabajadores, etc...).

Entre las funciones que recogerá este contrato del que se encargará una asesoría externa en cuanto se adjudique se incluirá también otros servicios, tales como la asistencia y apoyo técnico en inspecciones de trabajo y requerimientos de la Seguridad Social y la preparación de documentación laboral que requiera la empresa municipal.

En el caso de la gestión de las nóminas, se especifica expresamente que su pago tendrá que llevarse a cabo los días 28 de cada mes y, en el caso de las paga sextraordinarias de junio y diciembre, el día 15 de cada mes correspondiente.

Al adjudicatorio se le pide que acredite su solvencia para asumir estos servicios así como una experiencia probada en funciones similares. En cuanto al personal empleado para este contrato, se requiere que el equipo cuente como mínimo con dos licenciados o graduados en Derecho o Graduado Social o graduados en Ciencias del Trabajo, Relaciones laborales y Recursos Humanos o equivalente con cinco años de experiencia en servicios similares al objeto del presente contrato así como con dos personas con categoría mínima de administrativos o auxiliares administrativos o equivalente como equipo de apoyo para la gestión de todos los servicios de gestión de nóminas y resto de servicios de recursos humanos.

También se contempla la figura de un coordinador del contrato que sirva de nexo de comunicación entre Hemsa y la empresa adjudicataria.

El contrato, ahora en licitación, asciende a 45.738,00 euros y tiene un plazo inicial de seis meses más dos posibles prorrogas de un año cada una.

Fue en septiembre de 2024 cuando el Ayuntamiento de San Fenrando, tras una larga tramitación, asumió la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio en la localidad, inmerso desde años antes en un grave conflicto laboral que llevó a las trabajadoras a mantener una vigilia de 69 días a las puertas del Consistorio, que concluyó en agosto de 2022 cuando el Consistorio anunció sus planes para su gestion a través de la empresa municipal (entonces aún llamada Esisa).