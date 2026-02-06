San Fernando celebrará con unas jornadas el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El Ayuntamiento de San Fernando celebrará el próximo martes 10, a partir de las 10.00 horas, la jornada Mujeres de ciencia: un camino de vocación en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León. Se trata de una iniciativa organizada con la Universidad de Cádiz y la concejalía de Mujer, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero.

Esta jornada se enmarca dentro de las políticas municipales destinadas a impulsar la igualdad de oportunidades, visibilizar el talento femenino y fomentar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes, poniendo el foco en disciplinas clave como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ámbitos en los que las mujeres continúan estando infrarrepresentadas.

El objetivo principal del encuentro es dar visibilidad al trabajo que desarrollan las mujeres dedicadas a la investigación y a la generación de conocimiento, al tiempo que se crean referentes femeninos cercanos que sirvan de inspiración para las generaciones futuras. Asimismo, la jornada pretende analizar y dar a conocer los factores estructurales, sociales y culturales que siguen influyendo en la desigualdad de género en el ámbito científico, promoviendo prácticas y modelos que contribuyan a su eliminación.

El programa contará con la participación de destacadas investigadoras y profesoras de la Universidad de Cádiz, que compartirán tanto sus líneas de investigación como sus experiencias personales y profesionales, ofreciendo una visión realista y motivadora del camino de la vocación científica.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con el acto de inauguración. A continuación, a las 10.15 horas, intervendrá Esther Berrocoso Domínguez, catedrática de Universidad y directora del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, perteneciente al grupo de investigación Neuropsicofarmacología y psicobiología.

En su charla, titulada ¿Cómo se modifica el cerebro cuando hay dolor crónico?, abordará qué ocurre en el cerebro cuando el dolor se prolonga en el tiempo, analizando cómo puede alterar el funcionamiento cerebral y su relación con los trastornos de salud mental, prestando especial atención a las diferencias existentes entre hombres y mujeres.

Posteriormente, tomará la palabra María del Carmen Camarena Delgado, investigadora postdoctoral del Departamento de Psicología de la Facultad de Educación de la UCA. Su intervención, Más allá de las neuronas: el papel secreto de la glía en los trastornos mentales y el dolor crónico. ¡Mi primer proyecto!, se centrará en el papel de los astrocitos, células fundamentales para comprender el funcionamiento del cerebro.

Además de explicar su influencia en la ansiedad asociada al dolor crónico y las herramientas empleadas para su estudio, la ponente compartirá su experiencia personal, desde su etapa como estudiante hasta liderar sus propios experimentos tras una estancia de investigación en el extranjero.

Tras un descanso, la jornada continuará con la intervención de Ana Belén Muñoz Manchado, profesora permanente laboral del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina. En su charla Descifrando el cerebro: genes, neuronas y mi vocación científica, realizará un recorrido por su trayectoria investigadora, mostrando cómo nace y evoluciona una vocación científica y explicando cómo su grupo de investigación estudia el cerebro "célula a célula" para comprender su funcionamiento y avanzar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas.

La jornada se cerrará con la intervención de Noelia Geribaldi Doldán, profesora titular de Universidad del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Su charla, El laboratorio secreto que llevas en la cabeza (y nadie te lo había contado), permitirá al público descubrir cómo el cerebro es capaz de generar nuevas neuronas, aprender a partir de la experiencia y reorganizarse para mejorar su funcionamiento, así como los factores que favorecen su reparación y bienestar.