El gobierno local replica a las críticas del PP y les acusa de "difundir un bulo" con las ayudas a colectivos como El Pan Nuestro o Cáritas

Desde el gobierno municipal de Patricia Cavada en San Fernando se ha replicado prácticamente de inmediato a las críticas lanzadas por el PP tras haberse desestimado las alegaciones que presentó a los presupuestos relativas al incremento de ayudas para entidades como El Comedor de El Pan Nuestro, Cáritas o Red Madre, que ahora mismo no percibe ningún tipo de ayuda.

El ejecutivo local ha subrayado que el PP "presentó fuera de plazo las alegaciones" y, aún así, se les contestó. Eso sí, "se respondieron en bloque todas las alegaciones", de ahí que la literalidad que citan los populares sea, cuando menos, bastante inexacta.

"Las palabras que cita no se refieren a esa alegación concreto sino al conjunto de todas. Están difundiendo un bulo y buscando la confrontación, haciendo un uso torticero de las repuestas. Se respondió a todas las alegaciones de manera genérica en las que explicaba que era un modelo de ciudad que no se compartimos, la del PP de 2014 hacia atrás", expone el gobierno municipal.

Destaca igualmente que San Fernando en esos presupuestos destina un 20% a entidades sociales en 2026. "Este aumento, que eleva la dotación de 160.000 a 190.000 euros, refleja el firme compromiso del gobierno local con el tercer sector y con el trabajo de las organizaciones que desarrollan iniciativas esenciales para mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables de la ciudad", asegura.

En el caso de El Pan Nuestro, detalla, "la evolución de este apoyo resulta especialmente significativa, ya que la entidad ha pasado de recibir 6.000 euros con el PP, a través de las subvenciones por concurrencia competitiva, sin tener por tanto definida la cantidad ni tampoco la seguridad de su percepción, a contar actualmente con 25.000 euros anuales mediante subvención nominativa, lo que supone un incremento superior al 300% y una muestra del compromiso sostenido con la entidad y con su labor".

En este último año, apunta, "el respaldo municipal a la Asociación Benéfica El Pan Nuestro alcanzó en 2025 un total de 48.000 euros, una cifra que refleja la clara apuesta del Ayuntamiento por reforzar la atención social en la ciudad".