El PP ataca a Cavada por rechazar las alegaciones al presupuesto que pedían más ayudas para El Pan Nuestro y Cáritas

El PP de San Fernando ha lamentado en una nota que Cavada y el gobierno del PSOE consideren que el incremento de las ayudas a las entidades asistenciales de la ciudad "no encajan en su modelo de ciudad" socialista y que suponen "un retorno a un modelo de ciudad obsoleto y de carácter meramente residencial, alejados de una estrategia orientada al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo".

Así -expone- "consta literalmente en la respuesta del ejecutivo socialista al rechazo de las alegaciones presentadas por el PP al presupuesto municipal para 2026, un presupuesto que supera los 119 millones de euros y en el que las propuestas de los populares en materia social representaban únicamente el 0,12 % del total.

En concreto, el Partido Popular solicitó incrementar en 15.000 euros la dotación presupuestaria de Cáritas y del comedor social de El Pan Nuestro, así como incluir por primera vez a RedMadre, entidad que actualmente no recibe ninguna ayuda del Ayuntamiento, con una subvención de 15.000 euros dentro del apartado destinado al tejido social.

Asimismo, el PP propuso reservar una partida de 100.000 euros para iniciar el procedimiento de construcción del comprometido Centro de Alta Tolerancia para Personas Sin Hogar, una actuación anunciada en reiteradas ocasiones pero que sigue sin materializarse.

Desde las filas populares consideran que resulta difícil de explicar a los ciudadanos que, en un presupuesto de más de 119 millones de euros, se califique de "obsoleto" destinar una cantidad mínima a reforzar la labor de entidades que atienden a quienes más lo necesitan, muchas de ellas sostenidas en gran medida por el esfuerzo personal y el tiempo de voluntarios.

"El rechazo del gobierno del PSOE no es una cuestión económica, sino de prioridades y de empatía", señalan desde el PP. "Estamos hablando de cantidades absolutamente asumibles, casi testimoniales dentro del presupuesto municipal, que servirían para apoyar a quienes están supliendo con su compromiso diario lo que debería garantizar la administración local".

El PP considera especialmente grave que Cavada "desprecie con argumentos ideológicos el trabajo de entidades sociales que actúan allí donde el Ayuntamiento no llega y que lo haga con una respuesta que ignora tanto la realidad social de San Fernando como el esfuerzo de quienes dedican su tiempo y recursos a ayudar a los demás".