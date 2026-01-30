Aprobado un presupuesto municipal “para seguir transformando San Fernando”

El equipo de gobierno liderado por Patricia Cavada ha aprobado de manera definitiva el presupuesto municipal para 2026, que crece en un 19% para alcanzar los 119 millones de euros. Durante el debate plenario ha sido la concejala de Gestión Presupuestaria y Tributaria, María Gómez, la que se ha encargado de resaltar las virtudes y puntos fuertes de un documento que el propio gobierno local define como “la herramienta principal para gestionar este Ayuntamiento y seguir transformando San Fernando”. Hay que recordar que a este presupuesto se le suman más de 8 millones de euros de fondos europeos a través de la Edil y 3 millones de euros de partidas estatales.

Entre las partidas con las que el gobierno socialista saca músculo se encuentra la destinada a la ayuda a domicilio, que con 2,2 millones de euros ha contribuido a que el presupuesto para políticas sociales haya subido un 220% durante el último lustro.

También destaca Gómez la apuesta del equipo de gobierno por unos servicios públicos municipales que han subido un 65% durante los últimos cinco años. De estas manera, el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos, que está próximo a licitarse y cuya puesta en marcha se prevé para septiembre, implicará un incremento presupuestario de un 11%, pasando de 9,4 millones de euros a 14,7 millones de euros. Del mismo modo, sube un 22% la suma destinada a las infraestructuras y la renovación viaria, donde la partida para mantenimiento urbano suma 600.000 euros para alcanzar los 1,4 millones.

La concejala recalca además los dos millones de euros destinados a hacer realidad una medida que el gobierno califica de “histórica”: que desde este mes el autobús urbano sea gratuito. Algo que, además de contribuir a reducir emisiones, se ha traducido en que el número de viajeros se haya visto duplicado.

“San Fernando ha dejado de ser una ciudad dormitorio. Las ayudas al emprendimiento crecen un 30% con hasta 3.000 euros por proyecto y nuestra apuesta por los eventos es ya un motor económico. Cada vez más personas visitan y consumen en San Fernando generando actividad constante para comercio y hostelería”, ha subrayado la delegada de Gestión Presupuestaria y Tributaria, que además ha recordado que se invertirán dos millones en seguir renovando las farolas de la ciudad por otras más eficientes y otro millón en la red de aparcamiento tácticos.

En cuanto al apartado de inversiones se refiere, que alcanza los 26 millones de euros, la concejala ha enumerado los principales proyectos que forman parte de este capítulo, como los de La Magdalena, Polvorines, el parque inundable de El Cerro, el plan de arbolado, los nuevos estadios de fútbol y atletismo, la Casa Lazaga o el cerramiento del parque del Oeste.

“En definitiva, este presupuesto consolida un modelo de ciudad más moderna, más verde, más justa y con mejores servicios públicos. Un paso más para que San Fernando siga avanzando y dando un salto para adelante en calidad de vida y en oportunidades”, ha concluido Gómez.

El presupuesto ha salido adelante con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra de PP, VOX y AxSí.

El PP advierte sobre presupuestos sin ejecutar

La concejala popular Inmaculada Marín ha asegurado que un presupuesto no debería ser un instrumento de propaganda, sino una hoja de ruta seria, creíble y ejecutable. “Y en eso suspende este equipo de gobierno al dejar año tras año sin ejecutar en torno al 40% de cada presupuesto municipal. No es lo que dice que va a hacer, es que no lo hace”, indica la edil.

Marín se ha referido a una “incapacidad de gestión del equipo de gobierno que sólo se maquilla con una enorme habilidad para vender humo y tapar las realidades y con mucha infografía y pocos resultados”.

“El verdadero modelo de ciudad obsoleto es seguir aprobando presupuestos ficticios para no cumplirlos, acumulando remanente mientras se deterioran los servicios. Lo obsoleto es pensar que se puede gobernar sin ejecutar, sin corregir errores y sin escuchar y sin mirar las consecuencias futuras para la ciudad y para los isleños”, ha afirmado la edil popular.

VOX insiste en el uso de recursos públicos para marketing político

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal VOX, Carlos Zambrano, ha afirmado que no se trata de un presupuesto equilibrado, justo o realista. En este sentido el concejal advierte de un desequilibrio de 13 millones por la concentración de préstamos y una sobrestimación de un millón de euros sobre los ingresos.

Zambrano insiste además que este presupuesto pierde la oportunidad de aliviar la gran presión fiscal que soportan las familias de San Fernando, destacando el IBI y la subida de la tasa de recogida de residuos. También lamenta el portavoz de VOX que “el esfuerzo económico vaya a una estrategia socialista que consiste en utilizar los recursos de la ciudad para desarrollar una permanente campaña electoral partidista de marketing político”.

AxSí echa en falta participación ciudadana

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha afeado el discurso del equipo de gobierno recordando que San Fernando pierde población año tras año desde que Cavada es alcaldesa, “con lo cual algo fallará en ese planeamiento tan maravilloso que nos hacen de este presupuesto”, ha asegurado el andalucista.

Por otra parte, Romero insiste en que el presupuesto se aprueba con la totalidad de las alegaciones rechazadas y que sin que se haya seguido proceso de participación ciudadana alguno. “No creo que hayan consensuado con los ciudadanos gastarse 1,3 millones de euros para iluminaciones extraordinarias de sus fanfarrias o 1,8 millones para el capricho de cambiar el cerramiento del parque del Oeste o gastarse cero euros en inversiones en saneamiento o en un albergue de baja exigencia para personas sin hogar”, ha explicado Romero.