La pérdida otros 307 habitantes devuelve a San Fernando a las cifras del padrón de hace 20 años

San Fernando sigue perdiendo población. Los últimos datos oficiales del padrón, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace tan solo unos días, vuelven a incidir en esta cuestión al anotar -a 1 de enero de 2025- un total de 307 habitantes menos en la localidad con respecto al año anterior. De 93.645 personas empadronadas en la ciudad se ha pasado a 93.338. El viejo sueño de llegar a la cifra redonda de los 100.000 habitantes queda cada vez más lejos en La Isla.

Aunque el dato no ha sido ninguna sorpresa. Era lo esperado según la tendencia que se registra desde 2011. Desde esa fecha -con la única excepción del año 2020, cuando se experimento un ligero repunte- San Fernando ha venido perdiendo población de manera no alarmante pero sí constante. Hasta 3.356 vecinos menos se contabilizan desde aquella fecha, en la que la ciudad -según el INE- llegó a alcanzar su cifra más elevada de habitantes: 96.894. Aquel dato, además, coronaba un imparable ascenso que se había venido registrando desde los años 90 y que coincidía con el importante desarrollo urbanístico que se había impulsado en zonas como Camposoto o La Casería, que se frena bruscamente en esa misma fecha a causa de la crisis del ladrillo.

Aunque en el dato, evidentemente, influyen factores demográficos generales -sobre todo el menor número de nacimientos que se registra al año- contrasta con el despegue de población que se da en la vecina localidad de Chiclana, que ha superado por primera vez los 90.000 vecinos (90.864) poniéndose incluso por delante de El Puerto (89.983) tras ganar más de un millar de habitantes en el último año. Según el INE, San Fernando solo aventaja a la ciudad vecina en 2.474 residentes empadronados. Y de seguir la tendencia actual, es casi seguro que el municipio isleño será superado también por Chiclana en poco tiempo.

Lo cierto es que el último dato del padrón que aportan las estadísticas oficiales retrotraen a La Isla 20 años atrás en lo que a población se refiere. Hay que remontarse al año 2005 para encontrar una cifra inferior a la del pasado 1 de enero: 92.666 habitantes se contabilizaban entonces.

Además, en San Fernando, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se contabilizaron 534 nacimientos frente a 784 defunciones en el año 2024. Del mismo modo, se registraron 346 matrimonios en ese mismo periodo. Datos demográficos que inciden también en ese crecimiento negativo, que es un fenómeno generalilzado.

Precisamente, este mismo año, el PP planteó un acuerdo en el Ayuntamiento de San Fernando para combatir la progresiva pérdida de población. La formación insistía en la necesidad de adoptar "un gran acuerdo local" con el objetivo "ambicioso" de llegar a los 100.000 habitantes, esa meta poblacional de la que ya se hablaba en la década de los 90 pero a la que La Isla nunca llegó.

Para ello plantaba también la adopción de diversas medidas, entre las que incluía una importante rebaja de la presión fiscal como medida clave no solo para atraer empresas y facilitar el desarrollo de iniciativas emprendedoras sino también para evitar que la gente se marchara a otras localidades.