Padrón de habitantes: Cádiz sigue su imparable caída y Chiclana supera ya a El Puerto

Cádiz capital vuelve a perder habitantes, en una imparable caída iniciada hace 30 años y que parece que no tiene fin. El INE ha publicado este jueves los datos oficiales del Padrón de habitantes. Más allá de otros datos estadísticos que se dan a conocer a lo largo del ejercicio, esta es la cifra que sirve para todas las gestiones administrativas relacionadas con la población.

El padrón ahora conocido refleja la población existente a 1 de enero de 2025. En aquel momento, según el INE, la capital gaditana contaba con apenas 109.950 vecinos. Supone un descenso respecto a 2024 de 964 habitantes menos. Se baja ya de los 110.000 vecinos y cada vez se acerca más al fatídico límite de los 100.000 habitantes. Bajar de esta cifra le supondrá al Ayuntamiento una importante pérdida de ingresos estatales que puede llegar a poner en riesgo a la propia Hacienda municipal.

Frente a la sangría gaditana, Chiclana sigue dando muestras de su dinamismo. Un nuevo crecimiento que le ha permitido superar por primera vez los 90.000 vecinos (ya son 90.864), con un aumento anual de 1.060 personas más. Un dato que, además, supone adelantar a El Puerto de Santa María, que se queda con un padrón de 89.983 habitantes que se logra tras una limitada subida de 23 personas en un año.

Chiclana es ya, de esta forma, la quinta ciudad en población de la provincia, y se acerca cada vez más a San Fernando, que vuelve a perder residentes, 307 menos, para quedarse con 93.338, lejos de su sueño de llegar algún día a los 100.000.

Algeciras mantiene su dinamismo, con 126.589 habitantes y una subida superior a las 1.500 personas, mientras que Jerez de la Frontera, la ciudad más poblada de la provincia, sufre un pequeño traspiés en su continuado crecimiento al perder a 54 vecinos. En todo caso, lidera con rotundidad esta estadística con 213.634 habitantes.

Destaca también Sanlúcar, que supone por primera vez los 70.000 vecinos en una docena de habitantes. La Línea llega a 64.499 y Puerto Real crece en unas 400 personas hasta los 42.527 vecinos.

En la cola sigue Villaluenga del Rosario, que gana un habitante hasta quedarse en 462. La provincia llega a 1.257.041 con un aumento de 1.750 vecinos.