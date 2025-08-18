Cádiz encabeza la pérdida de población en las capitales de España

España ha crecido en más de 8 millones de habitantes en lo que llevamos de siglo. Un incremento que se hace palpable en las grandes ciudades y en las capitales de provincia… salvo en Cádiz. La ciudad encabeza los registros negativos de población estatal, reafirmando en el último estudio que en estos 25 años del siglo actual ha perdido uno de cada cinco habitantes.

Un estudio respecto al crecimiento poblacional en las capitales de provincia frente al resto de ciudades revela que el aumento es menor en las primeras (un 11,9%) que en las segundas (un 20,1%). De hecho, de esos 8.149.513 habitantes nuevos que contabiliza España entre el padrón municipal del 1 de enero de 2000 y el del 1 de enero de 2024 (el último existente hasta la fecha) solo el 20% residen en capitales de la provincia.

Según el estudio, en el año 2000 el 34,01 % de los españoles (en concreto, 13.764.841 del total de 40.470.182) vivían en capitales de provincia. 24 años después, esa proporción se había reducido al 31,67 % (15.397.870 de 48.619.695 habitantes).

Ahondando en esta realidad, se traslada que hay 37 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla, que han visto aumentada su población, sumando en conjunto 1.801.530 nuevos habitantes. En el lado contrario, hay 13 que la han visto mermada, perdiendo en este primer cuarto de siglo 140.841 residentes.

Este segundo bloque es el que lidera Cádiz, que ha perdido un 20,6% de población; “muy por delante de León (11,0 %), Salamanca (8,9 %), Zamora (8,7 %), Valladolid (6,1 %), Santander (5,8 %), Palencia (5,0 %), Segovia (4,9 %), Granada (4,5 %), Ourense (3,6 %), Santa Cruz de Tenerife (2,2 %) y Sevilla y Bilbao (2,0 % en ambas)”, refleja el estudio, que pone el acento en cómo aparecen en ese listado de provincias mermadas “seis de las nueve capitales de Castilla y León (todas excepto Burgos, Ávila y Soria) y tres andaluzas (Cádiz, Sevilla y Granada)”.

“Estas cifras no son siempre aceptadas por los ayuntamientos, como ocurre en el caso de Sevilla, que según el consistorio tendría unos 10.000 habitantes más y no habría perdido la cuarta posición en beneficio de Zaragoza”, recuerda este estudio en base a la polémica suscitada semanas atrás en Sevilla al conocerse estos datos de población que rechaza el gobierno municipal.

No sólo en porcentajes de pérdida de población encabeza el listado Cádiz, que también es la capital que ha perdido más habitantes (un total de 28.881 comparando los padrones de 2000 y de 2024), por delante de Valladolid (19.313) y de León (15.140).

Las que crecen

Al otro lado de la balanza, en el de las ciudades que ganan población, indica el estudio que de las 65 ciudades con más de 100.000 habitantes, las 13 primeras son capitales de provincia -hasta la decimocuarta, que es Vigo-. Sin embargo, las cinco que más han crecido en lo que va de siglo no son capitales. Se trata de Rivas-Vaciamadrid en Madrid, con un incremento del 249,4 %; Roquetas de Mar en Almería, con un 144,2 %; Parla, también en Madrid, un 81,8 %; Marbella, un 50,2 %; y Torrejón de Ardoz (Madrid nuevamente), un 49,8 %.

La sexta en crecimiento sí es una capital de provincia, Girona, con un incremento del 44,6%, igual que la décima, Murcia, con un 32,1 %. Pero entre una y otra aparecen otros importantes municipios que no son capitales, como Dos Hermanas, con un crecimiento del 44,3%; Alcobendas, con un 35,5%; y Terrassa en Barcelona, con un 32,9 %.

Sigue precisando el estudio que en términos relativos las ciudades que más han crecido en este siglo XXI son Girona (44,6 %), Guadalajara (37,5 %), Murcia (32,1 %) y Palma (31,2 %), y cerca del 30% de aumento se han quedado Melilla (29,8 %), Alicante (29,5 %) y Lleida (29,1 %).

Por encima de la media del conjunto del país (que se cifra en el 20,1 %) ha subido también la población en Castellón de la Plana (26,4 %), Toledo (25,9 %), Ciudad Real (25,6 %), Tarragona (23,6 %) y Ávila (23,6 %) y ligeramente por debajo aparecen Huesca (19,7 %), Teruel (19,6 %), Almería (19,5 %), Soria (19,3 %) y Madrid (18,7 %).

También han superado la media de las capitales de provincia (11,9 %) las ciudades de Vitoria-Gasteiz (18,4 %), Logroño (17,4 %), Cuenca (17,4 %), Cáceres (17,3 %), Albacete (16,3 %), Zaragoza (14,3 %), Pamplona (14,0 %), Barcelona (12,7 %) y Lugo (12,6 %). Y cerca de ese porcentaje se han quedado Valencia (11,5 %), Málaga (11,4 %), Badajoz (11,0 %), Ceuta (10,6 %), Pontevedra (10,5 %), Oviedo (9,8 %) y Burgos (8,1 %).