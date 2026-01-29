El número de viajeros se duplica tras el primer mes de autobuses gratis en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha realizado un primer balance tras cumplirse un mes desde la implantación de la gratuidad del autobús urbano, una medida que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año. Esta iniciativa -ha señalado el gobierno municipal en un comunicado- "sitúa a San Fernando en la línea de las ciudades más vanguardistas en materia de movilidad urbana a nivel mundial, apostando por un modelo más sostenible, accesible y centrado en las personas".

El balance del primer mes, para el gobierno municipal, "confirma el éxito de la implantación del autobús urbano gratuito". Durante este periodo, coincidiendo con el inicio de la gratuidad, se ha registrado un notable incremento del número de viajeros respecto al mismo periodo de 2025.

Primer día de autobuses gratuitos en San Fernando / D.C.

En conjunto, el uso del autobús urbano ha aumentado en casi un 50 %, con algo más de incremento de la línea de La Ardila a la Barriada Bazán, así como la línea de Gallineras a Bazán, que han registrado un crecimiento muy significativo, especialmente en los desplazamientos hacia el centro y la zona comercial urbana de San Fernando.

El día de mayor volumen de pasajeros registrados fue el 5 de enero, coincidiendo con la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos, cuando numerosos usuarios optaron por el transporte público para acceder al centro y al entorno de la calle Real.

Durante los primeros días, especialmente en la primera semana, muchos autobuses circularon con una alta ocupación, en jornadas especialmente complicadas para la movilidad con vehículo privado. En este contexto, el transporte urbano gratuito ha demostrado ser una alternativa eficaz y útil para la ciudadanía.

"Es una medida que ya están adoptando grandes ciudades como Nueva York", dice Cavada

"La gratuidad del transporte público es una medida que ya están adoptando grandes ciudades del mundo. El último ejemplo lo hemos visto en Nueva York, donde el transporte urbano gratuito era la medida estrella del programa de su alcalde y en San Fernando hemos sido valientes al implantarla desde el 1 de enero", ha señalado la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.

"San Fernando continúa inmersa en una política de transformación de su modelo de movilidad en la que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace tiempo, con actuaciones como la implantación de soluciones de aparcamientos tácticos, la apuesta decidida por el tranvía y la configuración de un espacio urbano céntrico peatonal, pensado para las personas, la actividad económica, el ocio y la vida en la ciudad", señala.

Este nuevo modelo -insiste- "favorece que los aparcamientos del entorno se conviertan en espacios donde dejar el vehículo privado, fomentando los desplazamientos a pie y, especialmente, el uso del transporte público". En este contexto, para el ejecutivo de Cavada, la gratuidad del autobús urbano se erige como la pieza clave para la movilidad sostenible, incentivando que la ciudadanía deje el coche en casa y se desplace de forma cómoda y rápida por la ciudad en autobús.

"La clave es que la gente no tenga que moverse en coche como hacía antes, sino que pueda dejarlo en casa, subirse al autobús y llegar a pocos minutos a cualquier lugar de San Fernando", ha subrayado la alcaldesa.

"Equivale a una bajada de impuestos"

Este cambio de hábitos -defiende el equipo de gobierno- conlleva importantes beneficios para la ciudad. Por un lado, supone una reducción del número de vehículos en circulación, liberando espacio público y contribuyendo a la disminución de las emisiones de CO2 y otros contaminantes.

Por otro lado, la gratuidad del transporte urbano tiene un claro componente social, ya que supone un ahorro económico directo para muchas familias. “Estamos hablando de una medida que beneficia especialmente a quienes menos recursos tienen y que utilizan el autobús a diario. A final de año, el ahorro para una persona o para una familia que usa el transporte público dos veces al día es muy importante y equivale, en la práctica, a una bajada de impuestos y tasas municipales", ha explicado la alcaldesa.

El balance del primer mes, para el gobierno municipal, "confirma el éxito de la implantación del autobús urbano gratuito". Durante este periodo, coincidiendo con el inicio de la gratuidad, se ha registrado un notable incremento del número de viajeros respecto al mismo periodo de 2025.

Sin incidencias

Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar que este importante incremento de usuarios se ha producido sin incidencias relevantes en el servicio. La alcaldesa ha felicitado expresamente al personal del servicio y, en especial, a los conductores y conductoras, por su profesionalidad.

"Han sabido absorber el aumento del flujo de pasajeros sin que ello haya supuesto retrasos destacados en las líneas ni problemas en el funcionamiento del servicio, lo que demuestra la calidad del transporte urbano que tenemos en San Fernando”, ha señalado.

El Ayuntamiento está realizando un seguimiento constante del servicio para analizar si el incremento de la demanda hace necesario, a medio plazo, reforzar la flota, el personal o las paradas. “Si fuera necesario un refuerzo, sería una muy buena noticia, porque significaría que se está produciendo una derivación potente de personas usuarias desde el vehículo privado, que consume espacio público y contamina, hacia un transporte urbano limpio y respetuoso con el medio ambiente", ha indicado la alcaldesa.

Recuerda el ejecutivo que la gratuidad del transporte urbano "ayuda a que haya menos coches circulando por la ciudad, lo que permite mejorar el espacio público, reducir atascos y aumentar la seguridad vial. Además, contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y a fomentar nuevos hábitos de movilidad, avanzando hacia una ciudad más sostenible, accesible y pensada para las personas.

Por el momento, indica, los porcentajes de aumento permiten mantener el servicio en las condiciones actuales, aunque el Gobierno municipal continúa estudiando todas las variables de cara al futuro. En este sentido, la alcaldesa ha recordado que en los próximos años la ciudad deberá adjudicar un nuevo servicio de transporte urbano, y que el Ayuntamiento ya está trabajando en la elaboración del pliego.

"Estamos sentando las bases del transporte público urbano del futuro, un servicio moderno, sostenible, accesible y alineado con el modelo de ciudad que queremos para San Fernando", ha concluido.