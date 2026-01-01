Primer día del autobús gratuito en San Fernando con pocos usuarios pero contentos: "Me parece estupendo"

La gratuidad del transporte público urbano en San Fernando se ha puesto en marcha en uno de los días que, probablemente, menos usuarios registra el servicio a lo largo de todo el año. Los viajeros que a lo largo de este jueves -en plena resaca de Nochevieja- han hecho uso de los autobuses que recorren la ciudad se han podido contar con los dedos de una mano. Lo normal, una día de Año Nuevo, tampoco se esperaba otra cosa.

"Mañana será distinto, seguro", apuntaba uno de los inspectores de línea encargados de supervisar el recorrido. En las puertas de los autobuses, el cartelito con las tarifas se ha sustituido por otro en el que puede leerse ya 'Bus gratuito'.

Aún así, estos primeros usuarios que han podido subirse a los autobuses de San Fernando sin tener que pagar el correspondiente billete se han mostrado encantados con la medida adoptada por el Ayuntamiento de San Fernando que este 1 de enero ha empezado a ponerse en práctica: "Me parece estupendo que sea gratis, al niño le encanta", apuntaba uno de estos viajeros que en la primera mañana del año se disponía a hacer el trayecto con su hijo pequeño.

"Esto es por los votos, pero aún así está bien"

Otro matiza: "Gratis no hay nada, ya lo sabe. Lo pagamos todos con nuestros impuestos.... esto es por los votos, no es otra cosa. Pero aún así no me parece mal la medida, está bien. Beneficia a la gente".

Fue en el pasado mes de septiembre cuando la alcaldesa, Patricia Cavada, anunció que la gratuidad del transporte público urbano sería una de las medidas estrella de los presupuestos municipales de 2026, ya aprobados inicialmente.

Un autobús urbano, en el primer día de la gratuidad del servicio en San Fernando / D.C.

Hace dos semanas, al hacer balance de su gestión a lo largo del año, la regidora isleña adelantó también que la medida se pondría en marcha a partir del 1 de enero. Para ello, en el Pleno que la Corporación Municipal celebró el pasado viernes se aprobó una subvención que le da cobertura. Fue aprobada por el PSOE en solitario. Los grupos de la oposición tacharon de electoralista la medida y optaron por la abstención.

Según las explicaciones dadas por el gobierno municipal, la gratuidad del transporte público urbano se acomete tras haber liquidado la deuda que había con la empresa concesionaria y con el propósito de reducir la presencia del vehículo privado en las calles de San Fernando, para que el autobús -como apuntó también el concejal responsable de movilidad, José Luis Cordero- sea "la primera opción de desplazamiento".

Dos millones de euros al año

La gratuidad del transporte urbano en San Fernando -es decir, que no se cobren billetes a los usuarios- tendrá para las arcas municipales un coste de unos dos millones de euros al año. De esa cuantía, no obstante, el Ayuntamiento isleño ya venía asumiendo 1,5 millones, que corresponden al déficit estructural del servicio en la localidad. Así que en la práctica supondrá un incremento del coste de medio millón de euros en el coste.