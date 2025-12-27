Luz verde a la subvención para que el autobús urbano de San Fernando sea gratis en 2026

En septiembre el equipo de gobierno anunció que el autobús sería gratuito en 2026 y la propia alcaldesa, Patricia Cavada, lo confirmaba el pasado día 19 durante el tradicional desayuno navideño con la prensa. En el Pleno del viernes se dio el paso administrativo necesario para hacer realidad esta medida con la aprobación de la subvención a la explotación del servicio sobre el precio del billete del transporte colectivo urbano de viajeros durante el ejercicio de 2026. Esta subvención salió adelante con el sí del grupo socialista y la abstención de las fuerzas de la oposición.

El concejal de Planificación y Gestión Urbana, José Luis Cordero, aseguró durante el debate plenario que la ciudad “da un importante paso en su estrategia de movilidad con esta medida”. El edil socialista insistió en que el próximo año el autobús urbano “será totalmente gratuito tanto para los vecinos como para aquellos que visitan nuestra ciudad” y recordó que, antes de materializarlo con esta subvención, el equipo de gobierno lo había previsto en el presupuesto municipal que se aprobó inicialmente este mismo mes.

“Apostamos firmemente por el autobús urbano como servicio público. Queremos que el autobús sea la primera opción de desplazamiento. La gratuidad elimina barreras y facilita que cualquier familia, mayores y jóvenes, puedan moverse con mayor facilidad por la ciudad. Esta cambio es posible gracias a la estabilidad económica que hemos alcanzado”, explicó Cordero.

“Durante años el Ayuntamiento ha estado pagando una deuda heredada con la empresa concesionaria que ya está liquidada y ahora podemos destinar esos recursos a mejorar la vida de los isleños e isleñas. Este modelo parte de un objetivo definido: disminuir el uso del vehículo privado en los desplazamientos internos, disminuir la presión del tráfico en el viario urbano y priorizar a las personas en el diseño de la ciudad”, continuó el concejal socialista, que también subrayó las ventajas de esta medida en cuanto a sostenibilidad ambiental se refiere.

La oposición tilda esta medida de electoralista

La concjela del PP Inma Marín afirmó que con esta propuesta se persigue que el Ayuntamiento asuma el 100% del coste del servicio del transporte urbano en San Fernando. “Esto implicará gastar anualmente 500.000 euros más, alrededor de 2,1 millones de euros en 2026 con cargo a todos los ciudadanos. Dicho incremento del gasto no se vincula a ninguna mejora del servicio, algo así como más coste publico sin más calidad garantizada”, subrayó la edil popular.

Por su parte el concejal de VOX Ángel Aparicio aseveró que “no se está hablando de mejorar el transporte público, sino de propaganda política y electoralista del PSOE". “El transporte público no va a ser gratuito, va a estar financiado íntegramente con dinero público y va a costar más que nunca:más de dos millones de euros, de los que cada isleño va a pagar 27, 19 euros”. El edil también coincidió en señalar que además esta medida no implicará mejora alguna en el servicio.

Por último, el portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, aseguró que “es una decisión electoralista asumir con el dinero municipal, ese que recaudan a todas las familias de San Fernando con impuestos como el IBI -que ha subido un 20% en los dos últimos mandatos-, el 100% del coste del transporte urbano. Y todo ello sin contar con un estudio de red o una valoración de impacto”. Romero insistió en que no “hay gratuidad, sino traslado del coste a todos los contribuyentes, también para los que no usan el bus”. “Esto no es movilidad sostenible, es movilidad electoral”, afirmó el andalucista.