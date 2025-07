Feria del Carmen y de la Sal 2025 en San Fernando: los más jóvenes conquistan Caño Herrera durante el Día del Niño y de la Niña

No hay Feria sin cacharritos. Esa es una verdad absoluta de la que tampoco se escapa San Fernando. La Feria del Carmen y de la Sal es un festejo que también se vive en familia y en el que los más pequeños de la casa han conquistado su parcela por méritos propios. Por lo tanto, la calle del infierno de Caño Herrera, que reúne alrededor de 60 atracciones, es cosa de ellos. Y más este jueves, que la Feria celebra su tradicional Día del Niño y la Niña y los feriantes ofrecían precios reducidos que oscilaban entre los 2,50 euros de las atracciones infantiles y los 3,50 euros de algunas dirigidas a un público más adulto.

Hablamos de una jornada que supone para madres y padres la oportunidad perfecta para satisfacer las necesidades de adrenalina de sus hijos sin que la economía familiar muera en el intento. Tristemente, los precios de las atracciones dejaron de ser populares hace años. Sin ir más lejos, los tickets de las propuestas infantiles suelen costar 3,50 euros y los de adultos 5 euros.

En los días previos, si uno ponía el oído en cualquiera de las colas de estas atracciones se encontraba con testimonios que, salvo pequeñas variaciones, se iban repitiendo una y otra vez. La lista de grandes éxitos la encabeza “Somos familia numerosa y con cuatro viajes en atracciones ya se nos van 100 euros”, seguida muy de cerca de “A ver si llega el Día del Niño de una vez”.

Tampoco faltan clásicos como aquel “¿Te has creído que soy el Banco de España?”, que supone un choque de realidad para aquellos que lo escuchan de boca de sus padres para justificar que no habrá ningún viaje más. Otros directamente se lamentan de que el niño no les haya salido más miedoso.

Este año vuelven a estar presentes en el skyline de la Feria isleña atracciones tan reconocibles como la noria, imponentes péndulos que elevan a sus pasajeros a grandes alturas, el barco vikingo, la montaña rusa o El Ratón Vacilón, ese modelo de spinning coaster que es el favorito de muchos. Estas propuestas, reservadas a los más osados y valientes, conviven con otras de corte más clásico y familiar, como los coches de choque, los carruseles, los canguros, la olla, el látigo, las fun houses o el tren de la escoba. Tampoco hay que olvidarse de los juegos de habilidad y las tómbolas en esta colorida ecuación de neones, metal y sonido.

Clásicos, como el látigo, volvieron a triunfar entre las familias. / Germán Mesa

Lo cierto es que, después de cuatro años, Caño Herrera se ha asentado como espacio para las atracciones de la Feria del Carmen y de la Sal. Y más desde que en 2024 se aumentara este terreno en un 40% hasta alcanzar unos 29.000 metros cuadrados, que se acercaban mucho al espacio que las atracciones ocupaban en el recinto ferial de La Magdalena.

Un éxito que hay que valorar aún más al estar separada la calle del infierno de las casetas, que se encuentran en el Parque Almirante Laulhé. La gente ha ido adaptándose de buena gana al hábito de trasladarse a Caño Herrera cuando lo que toca es montarse en los cacharritos. Y el Ayuntamiento lo ha puesto fácil desde el principio con autobuses lanzaderas y trenes turísticos gratuitos, si bien la huelga en el servicio de autobuses ha dejado este año a la Feria sin estas lanzaderas.

Las tómbolas y juegos de destreza tampoco faltaron a su cita con la Feria. / Germán Mesa

Buen ambiente en el parque

La segunda noche de la Feria del Carmen y de la Sal que San Fernando disfrutó el miércoles había dejado también muy buen sabor de boca. El recinto ferial del parque Almirante Laulhé volvió a lucir una animada estampa hasta las primeras horas de la madrugada en esta nueva jornada que tuvo también un carácter muy especial al coincidir con el Día del Carmen, la festividad de la Patrona isleña. La velada arrancó en las casetas a la hora de la cena, como viene siendo habitual, para dar paso a continuación al baile y a las copas en una nueva noche de diversión. El ambiente, eso sí, se vio más relajado después de un comienzo de Feria que, al coincidir con las vísperas del día de fiesta local, registró el primero lleno de la semana en el Parque.

Aun así, las 37 casetas que se reparten por el recinto ferial dieron mucho de sí en esta segunda noche de las fiestas del Carmen y de la Sal. Y un concurrido ambiente pudo verse en las calles del Parque, desde la portada de exornos florales que se encuentra ubicada en la calle General Pujales hasta la Caseta Municipal, en el auditorio.

Allí, precisamente, volvió a levantarse el telón con la actuación de la academia de baile Marisma, que se encargó de calentar el ambiente. El conocido grupo Raya Real fue, posteriormente, el encargado de protagonizar el gran concierto de la noche, que atrajo a un numeroso público. Pero por entonces la Feria no había hecho nada más que empezar en el Parque.

Una escena que, prácticamente volvió a verse ayer. Cierto que el protagonismo del día recaía en el recinto de Caño Herrera por aquello del Día del Niño pero la presencia de público era también notoria en la zona de las casetas a primeras horas de la noche. No en vano, se trata de públicos diferentes.

Precisamente, el Ayuntamiento de San Fernando aprovechó también ayer para realizar un balance del comienzo de la Feria, en el que destacó el buen ambiente y la multitudinaria presencia de público que pudo verse en el recinto ferial del Parque en la jornada inaugural de los festejos.

“La Feria del Carmen y la Sal encara un intenso fin de semana con gran ambiente festivo en el Parque Almirante Laulhé, que continúa consolidándose como punto de encuentro de miles de isleños e isleñas. La Feria transcurre sin incidentes reseñables hasta el momento y el dispositivo de seguridad y tráfico está funcionando con total normalidad”, dijo.

Este jueves se celebró también en el recinto del Parque el Día del Mayor, que reunió a un centenar de usuarios de las residencias y centros de día de la localidad. Entre los centros representados estuvieron las residencias de Cruz Roja, San José, Virgen del Carmen, el centro de día de los Reyes, Teysa, Pérez Gener, Inserta Andalucía, Bahía de Bazán, la parroquia del Buen Pastor, la Asociación de Inmigrantes Retornados, Agader, la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro de Educación Permanente y las federaciones vecinales Isla de León y Los Esteros y Salinas.

Aspecto de la Caseta Municipal durante la actuación de Raya Real en la noche del miércoles. / J.A.S.B.

Día de la mujer

San Fernando celebra este viernes una de las jornadas más populares de la Feria delCarmen y de la Sal y, excepcionalmente, la única en la que la fiesta se disfruta durante las horas del día. Se trata, cómo no, del exitoso Día de la Mujer, que espera contar con el mejor ambiente para abrir el fin de semana –los días clave– a partir de las primeras horas de la tarde. Y se espera además que la diversión continué sin interrupción hasta el cierre de las casetas durante la madrugada.

Las casetas, como es habitual, estarán abiertas desde el mediodía y muchas de ellas ofrecerán además degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales en directo. Se trata, además, de un día en el que numerosas mujeres aprovechan para vestirse de flamenca –costumbre que, sin embargo, ha caído en desuso en la Feria isleña– y para almorzar en el recinto del Parque.

El Día de la Mujer logró ser una de las jornadas más concurridas de la Feria en La Magdalena allá por la década de los 90, si bien en los últimos años su éxito ha dependido mucho del tiempo que haga en esta jornada, ya que las altas temperaturas o el fuerte viento –cuando no ambos– restan público en el recinto ferial a plena luz del día, como es lógico. No obstante, el escenario que brinda el parque Almirante Laulhé, con el arbolado y la sombra que brinda en parte, parece que ha dado una nueva oportunidad a esta jornada que ya es todo un clásico de la Feria isleña.

Aunque la fiesta no quedará ahí. Llegada la noche de este viernes continuarán las actuaciones en el auditorio, que en estos días ejerce el papel de Caseta Municipal. A las 22.30 horas está previsto que actúe el grupo De Cai. Aunque antes, para calentar motores, pasará también por el escenario la academia de baile flamenco de Marisa Sainz.

Además, a partir de la medianoche, la Caseta Municipal se transformará en un espacio para los jóvenes que cederá el testigo a la música más actual de la mano de un DJ y hasta las cuatro de la madrugada.

Tanto en la jornada del viernes como en la del sábado, al tratarse de un fin de semana, el horario del recinto ferial del Parque se ampliará media hora más. De esta manera, a las 4.00 horas se apagará la música y a las 4.30 se procederá al desalojo de las casetas.