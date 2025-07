La huelga de autobuses deja sin lanzaderas a la Feria del Carmen y de la Sal en San Fernando

San Fernando/La Feria del Carmen y de la Sal que San Fernando celebrará desde este martes hasta el domingo 20 comenzará sin el servicio gratuito de lanzaderas que ha funcionado durante las últimas ediciones para unir los dos recintos provisionales de la fiesta: el del parque Almirante Laulhé, donde se emplazan las casetas, y el de Caño Herrera, junto a Bahía Sur, donde se instala la zona de atracciones.

La huelga convocada por los trabajadores de Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA, responsable de los autobuses urbanos e interurbanos de Cádiz y San Fernando, dejará sin esta conexión -muy usada por los isleños para desplazarse de un escenario a otro de la Feria- dado que no se contempla entre los servicios mínimos que se prestan durante el conflicto laboral que arrastra ya una semana.

El servicio de lanzaderas gratuito entre el Parque y Caño Herrera durante la Feria del Carmen y de la Sal se puso en marcha desde el Ayuntamiento isleño 2022 al tener que dividir la fiesta en dos ubicaciones diferentes -una para las casetas y otra para las atracciones- ante las obras de La Magdalena, que acaban de reanudarse hace un par de semanas después de casi tres años de parón.

La idea, evidentemente, era facilitar la movilidad entre ambos escenarios de la Feria y minimizar el impacto que supone tener la fiesta partida en dos. Junto a las lanzaderas se ofrece también un tren turístico que realiza el mismo trayecto, que se mantiene al no verse afectado por la huelga.

Entre el Parque y Caño Herrera media una distancia de un kilómetro y medio, lo que supone aproximadamente unos 19 minutos a pie.

Las lanzaderas, al considerarse un servicio especial (no ordinario), no se incluye entre los servicios mínimos aprobados para la huelga de los autobuses, por lo que la Feria comenzará sin esta conexión. Y, a menos que se encuentre una pronta solución al conflicto laboral, continuará durante los próximos días.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones laborales de la plantilla. Este mismo lunes, de hecho, la alcaldesa, Patricia Cavada, se reunió con los representantes sindicales del comité de empresa, a los que dio su apoyo e, incluso, pidió a la empresa que atienda sus reivindicaciones "para evitar que la situación derive en un perjuicio mayor para la ciudadanía".

Hasta principios de la semana, no obstante, se contaba con que la huelga no afectaría -o no del todo al menos- a este servicio de lanzaderas de la Feria del Carmen y de la Sal. Se trata -han explicado fuentes municipales- de la diferente interpretación que se hacía de esos servicios mínimos, al considerar que incluía la prestación de servicios especiales, además de los ordinarios.

El Ayuntamiento de San Fernando, de hecho, ha aprobado un decreto con los servicios especiales de transporte de la Feria, que incluye además de las lanzaderas otros trayectos (no gratuitos) para dar cobertura a diferentes barriadas de La Isla y facilitar el acceso de los ciudadanos a los recintos feriales. Dicha medida responde, precisamente, a la demanda de algunas asociaciones de vecinos, como la de La Magdalena, que durante la fiesta se quedaban sin líneas de transporte urbano que les facilitara los desplazamientos ya que el servicio ordinario de autobuses se suprimía para dar cobertura a la Feria.

Todos los servicios especiales previstos se verán afectados

Así, para dar respuesta a esta demanda ciudadana, este año se contemplaban los siguientes servicios especiales: una línea A, que cubría el trayecto entre la barriada Bazán, San Marcos, La Ardila y la Feria (en el Parque); una línea B, que iba a realizar el trayecto entre Gallineras, Camposoto y la Feria (en el Parque); una línea C, entre La Casería y la Feria (Parque).

Estos servicios especiales de transporte se iban a prestar con una frecuencia de paso de 15-20 minutos desde el martes al sábado, de 21.00 horas; y el domingo, de 21.00 a 2.00 horas.

Igualmente, a la hora en la que se activaban esos servicios especiales -a las 21.00 horas- se daban por concluido el servicio ordinario de transporte urbano que cubre la localidad.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se llegó incluso a informar en la jornada del lunes de estos servicios especiales a algunas asociaciones de vecinos, como la de La Magdalena. Eso hizo que estos colectivos incluso trasladaran el contenido del decreto a sus propios vecinos y difundieron a través de sus redes sociales la prestación de estas líneas de autobuses durante las fiestas.

Sin embargo, apenas 24 horas después han confirmado que no dispondrán de este transporte especial a la Feria a causa de la huelga.

La junta directiva de la A.VV. de La Magdalena, en este sentido, ha lamentado lo ocurrido y la confusión que se ha generado con esta información facilitada desde el Ayuntamiento isleño en la jornada del lunes, a la que lógicamente dio difusión de inmediato al tratarse de una demanda de los vecinos del barrio.