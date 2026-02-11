Entran en vigor los presupuestos de San Fernando para 2026 tras completarse su tramitación

Los presupuestos del Ayuntamiento de San Fernando para 2026 han completado su tramitación tras su publicación este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que supone la entrada en vigor de las cuentas municipales para el presente ejercicio, que será clave para las elecciones de 2027.

Con un consolidado de 131,4 millones, los presupuestos pasaron por el último Pleno -el pasado 30 de enero- para afrontar su aprobación definitiva. El punto salió adelante con la mayoría del grupo socialista, tal y como se esperaba. La oposición en bloque, no obstante, mostró un contundente rechazo a estas cuentas municipales que se han visto incrementada en un 19 por ciento con respecto al anterior ejercicio.

El proyecto de presupuestos contempla hasta 26 millones de euros en inversiones e incluye cuestiones como la gratuidad del transporte público urbano, que ya se puso en práctica a partir del pasado 1 de enero.

Además, las cuentas dan cobertura al nuevo contrato de los servicios municipales de limpieza y recogida de residuos -actualmente en contratación, pendiente de su licitación- cuyo presupuesto pasará de 9,4 a 14,7 millones de euros. La previsión que recoge los presupuestos es que se pondrán en marcha en el útlimo trimestre del año.

En lo referente a las inversiones -más de 26 millones de euros- a las partidas plurianuales de los proyectos ya conocidos, tales como las obras de los estadios de fútbol y de atletismo, se suman otras actuaciones como la renovación integral de todas las luminarias de la localidad, la reurbanización de la calle Bonifaz o la puesta en marcha de una nueva Oficina de Turismo, entre otras actuaciones recogidas en unos presupuestos que se presumen que serán clave en la recta final del tercer mandato de Patricia Cavada.

Cierta polémica ha arrastradao tras el Pleno la denuncia lanzada por el PP tras ver como eran rechazadas las alegaciones presentadas por su grupo que planteaban cuestiones como un incremento de las subvenciones al comedor El Pan Nuestro o Cáritas así como la inclusión en estas ayudas de otros colectivos que a día de hoy no reciben ningún tipo de ayuda, como Red Madre. Además, pedía la inclusión de un partida para la inclusión del albergue de baja exigencia al objeto de mejorar la atención que se ofrece a las personas sin hogar en la localidad.

Según los populares, dichas propuestas habían sido rechazadas aduciendo desde el gobierno municipal que "no encajan en su modelo de ciudad" y que suponen "un retorno a un modelo de ciudad obsoleto y de carácter meramente residencial, alejados de una estrategia orientada al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo".

El gobierno municipal, por su parte, explicó que dichas afirmaciones responden a una contestación en bloque de todas las alegaciones presentadas por la formación, que no solo se limitan a las propuestas de índole social.