San Fernando contará con una nueva Oficina de Turismo en plena plaza de la Iglesia

El Ayuntamiento de San Fernando ubicará una nueva Oficina de Turismo en la Plaza de la Iglesia, "un espacio estratégico del centro de la ciudad, con el objetivo de reforzar la atención a visitantes y ciudadanía y generar, al mismo tiempo, un impacto positivo en el entorno urbano", según ha adelantado en una nota. Se trata -explica- "de una actuación alineada con el modelo turístico que siguen otras grandes ciudades andaluzas y destinos turísticos de referencia a nivel internacional, donde la información turística se sitúa directamente en el espacio público, facilitando el acceso y el encuentro directo con quienes visitan la ciudad".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha explicado que esta decisión es fruto de un proceso de análisis y reflexión por parte del gobierno municipal. "Tras estudiar distintas opciones y ver cómo están actuando otras ciudades turísticas, hemos comprobado que la tendencia más eficaz es fijar la información turística en el propio espacio público, en lugares céntricos y muy transitados, donde el visitante se encuentra de manera natural con estos servicios", ha señalado.

En este sentido, el Ayuntamiento ha apostado por la adquisición de un equipamiento modular conformado por una estructura fabricada en hierro y con elementos de estética histórica, diseñada para embellecer el entorno y convertirse en un punto de referencia en plena calle Real. Son estructuras similares, destinadas al mismo uso, que pueden verse en ciudades más cercanas como Cádiz o Córdoba.

"La plaza de la Iglesia, en plena vía cultural, es uno de los principales nodos urbanos y turísticos de San Fernando. Queremos que quien llegue a la ciudad se encuentre la Oficina de Turismo y, a partir de ahí, obtenga toda la información para adentrarse, conocer la ciudad y disfrutar de ella y de lo que ofrece", ha destacado la alcaldesa.

Además, el uso de la plaza, y el diseño realizado permiten que la plaza siga teniendo su función como espacio público y compatible con usos tradicionales como el paso de las hermandades y cofradías en Semana Santa, subraya el Ayuntamiento isleño.

Estética integrada

La nueva Oficina de Turismo supone una inversión aproximada de 500.000 euros y contará con una planta de 50 metros cuadrados de superficie útil y una superficie cubierta total de unos 70 metros cuadrados. El diseño del conjunto responde a criterios de integración urbana, funcionalidad y respeto al entorno patrimonial, asegurando su compatibilidad con el uso habitual del espacio público.

Su estructura combina elementos de gran calidad, de hierro fundido y acero galvanizado con aislamiento interior, e incorpora cerramientos de aluminio con cristal irrompible, favoreciendo la transparencia y la visibilidad. Los huecos se protegen mediante persianas enrollables de acero con aislamiento interior y sistemas de cierre, integradas en el diseño del conjunto.

Esta nueva Oficina de Turismo no se limitará únicamente a la información turística tradicional. "Queremos que sea un punto de referencia vivo, donde no solo se informe sobre rutas, monumentos o espacios visitables, sino también sobre los eventos y la programación cultural y deportiva de la ciudad", ha explicado la alcaldesa. De este modo, el espacio ofrecerá información actualizada sobre festivales, conciertos, representaciones teatrales, exposiciones y grandes citas de la agenda municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento estudia ampliar los servicios de la oficina para que pueda funcionar como punto de apoyo a la venta digital de entradas para eventos culturales y deportivos, facilitando que las personas que lo deseen puedan recibir asistencia personalizada para la compra de localidades para espectáculos en espacios como el Teatro de Las Cortes, Bahía Sound u otros escenarios de la ciudad.

El procedimiento para la adquisición del nuevo equipamiento ya se ha iniciado con la redacción del pliego correspondiente, que será objeto de licitación pública. Una vez adjudicado, el Ayuntamiento prevé que la instalación de la Oficina de Turismo, si todo discurre convenientemente, pueda realizarse a lo largo del año 2026.

En el centro de "la vía cultural" de San Fernando

Para el gobierno municipal, "San Fernando se ha consolidado en los últimos años como un destino de interés cultural y turístico gracias a la incorporación de nuevos equipamientos y a una estrategia sostenida de puesta en valor del patrimonio. Espacios como el Museo Camarón, el Museo Naval, el Real Observatorio de la Armada o la Casa Natal de Camarón se integran en la Vía Cultural. Un eje que conecta el Ayuntamiento, el Teatro de Las Cortes y el Centro de Congresos con rutas vinculadas al flamenco, la historia militar y el parlamentarismo, y que se prolonga hasta el Observatorio de Marina".

"A estos equipamientos culturales, que no han dejado de crecer, se suma una potente política de eventos que ha contribuido decisivamente a posicionar a San Fernando como ciudad de visita. Celebraciones como Halloween, la Navidad o el Carnaval han ido aumentando cada año la asistencia, multiplicando su impacto en las redes sociales, logrando una gran difusión de la marca San Fernando y generando un mayor impacto económico directo en la ciudad", detalla.

De igual forma, celebraciones tradicionales como la Semana Santa, la Feria del Carmen y la Sal o el 24 de Septiembre, junto a eventos deportivos de diferentes ámbitos, desde el provincial al internacional (como el Campeonato de España de MiniBasket o el Campeonato Mundial de Karate Do Shotokan) y grandes citas musicales en Bahía Sound (con una asistencia superior a las 200.000 personas), "se han convertido en auténticos reclamos para visitantes de toda Andalucía y del resto del país".

Así como la programación en el Real Teatro de Las Cortes, que ha generado una subida de más del 175% de público en los últimos años. Una estimación que supone que, de cada euro invertido en la celebración de eventos, hay un retorno económico de más cinco euros, con cada visitante gastando de media, y siendo moderados, 30 euros en la ciudad.

"La combinación de equipamientos culturales, eventos y una agenda viva durante todo el año ha convertido a San Fernando en un lugar al que venir, descubrir y disfrutar", ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que este año se reforzará la vinculación de la ciudad con el flamenco y la figura de Camarón a través de nuevas iniciativas, enmarcadas en el Año Camarón.

En este sentido, cabe recordar que, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de su nacimiento, junto a Universal Music, el Ayuntamiento presentó la programación en el Museo del artista internacional y que próximamente, además, se mostrará en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid la próxima semana.

"En definitiva, la nueva Oficina de Turismo se integra en una estrategia global que apuesta por equipamientos culturales de calidad, la puesta en valor de la potente y atractiva historia local y una política activa de eventos culturales, ocio y deportivos como elementos clave para para seguir consolidando a San Fernando como un destino turístico de referencia".