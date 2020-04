En la hermandad de las Tres Caídas se han hecho a la idea de que este Jueves Santo se va a vivir desde casa. "Lo tenemos asumido todo. Ya estamos pensando en la Semana Santa del próximo año y en los próximos actos de la hermandad", apunta Francisco Javier Cuevas Gómez, hermano mayor de la cofradía. No va a ser nada fácil, admite. El año pasado, la hermandad se vio obligada a suspender su salida procesional a causa de la lluvia y en este 2020 se cumplían 10 años de su primera salida procesional. Incluso estaba previsto para este Jueves Santo un gran estreno, el de dos nuevas imágenes secundarias para el misterio de Jesús Vidal: las de un romano y uno de los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesucristo. Tendrán que esperar hasta el próximo año.

"Aunque va a ser un día triste para todos lo pasaremos de la mejor manera posible pensando que lo mejor es que pase esto cuanto antes y podamos empezar a trabajar en nuevos proyectos", afirma el hermano mayor.

A través de las redes sociales tiene previsto recordar sus diez años de Semana Santa con un montaje especial que recuerda sus salidas anteriores.

"Va a ser un Jueves Santo muy raro"

"Esto está bastante claro, lo tenemos asumido desde hace semanas", apunta el hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Paz, Iván Baliña. No obstante, subraya, "va a ser un Jueves Santo muy raro". No se trata solo de la suspensión de la salida procesional, algo que ya en alguna que otra ocasión ha ocurrido a causa de la lluvia. El hecho de no estar en la iglesia, junto a los titulares, compartiendo estos momentos clave pesa también especialmente y hace de esta Semana Santa del coronavirus la más extraña que hasta ahora se haya vivido: con los templos cerrados y sin indicio cofrade alguno.

La hermandad de La Casería, que es una de las cofradías que más ha crecido y cambiado en los últimos años, echará mano de las redes sociales, "el consuelo que nos quedad en este Jueves Santo", para realizar un recorrido virtual de la cofradía por La Isla echando mano a vídeos de distintos momentos de su particular tarde cofrade, que invita a los hermanos a vivir desde casa.

Vía crucis de Misericordia

A las 18.30 horas, la hora a la que estaba previsto que la cruz de guía de la hermandad se plantara en la calle, la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y de María Santísima de la Piedad iniciará el rezo de vía crucis que los hermanos podrán seguir por las redes sociales y la web de la hermandad.

"Es lo que toca", afirma Jesús Fernández Aranda, hermano mayor de la cofradía. "Solo nos queda esperar al 28 de marzo de 2021, que será el próximo Domingo de Ramos, para pensar de nuevo en una Semana Santa normal".

"Hay que mirar adelante"

Tampoco será un día fácil para la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, el Silencio. La última cofradía del Jueves Santo también se vio obligada el año pasado a suspender su salida procesional a causa de la lluvia, así que esta insólita Semana Santa del coronavirus supone también un duro revés para la cofradía de la iglesia de San Francisco. "Aunque todos sabemos lo que hay y estamos concienciados no se puede pasar por alto que este Jueves Santo va a ser duro para muchos hermanos después de dos años sin salir a la calle", afirma su hermano mayor, David Gutiérrez. "Hay que mirar lo positivo y pensar en los proyectos que la hermandad tiene por delante", insiste al advertir los retos de futuro que aguardan a la hermandad.

La hermandad ha invitado a los hermanos a rezar desde casa el vía crucis que retransmitirá a través de las redes sociales a las 21.30 horas, la hora de salida de la cofradía.