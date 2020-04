Diez proyectos cofrades para mirar más allá de la Semana Santa del coronavirus en San Fernando

En una Semana Santa huérfana de cofradías y marcada por la pandemia del coronavirus y sus efectos conviene mirar al futuro y pensar en los años venideros para animarse. También en términos cofrades. Hemos elaborado un ranking con los 10 grandes proyectos que las hermandades de San Fernando tienen en mente, algunos ya comenzados y otros aprobados en cabildo y pendiente de la autorización eclesiástica. Son las actuaciones que darán forma a la Semana Santa de los próximos años. Ahí va la esperanzadora decena de proyectos para coger con ganas las Semanas Santas que nos aguarda el futuro:

1. El palio de la Virgen de la Paz

Se ha convertido en la gran asignatura pendiente de la Semana Santa isleña, el paso de palio que permitirá salir en procesión a la imagen de María Santísima de la Paz, titular de la hermanad del Santísimo Cristo del Perdón. En enero 2016, los hermanos aprobaron en cabildo extraordinario el proyecto del paso de palio que permitirá que ese sueño –un histórico sueño– se convierta por fin en una realidad, aunque todavía sigue siendo eso, un proyecto pendiente de la autorización de la autoridad eclesiástica. El proyecto parte de una idea de Manuel Trujillo y cuenta con diseños en la parte de orfebrería de José Manuel Bernet Cabeza y de los talleres Virgen del Carmen, con José Muñoz Moreno, en la de bordados.

2. El misterio de Tres Caídas

Se cumplen en este 2020 diez años de la primera salida procesional de la hermandad que cambió para siempre la jornada del Jueves Santo, la de las Tres Caídas. Y la terminación del misterio del imaginero isleño Jesús Vidal se ha convertido en una prioridad para la cofradía. La hermandad tenía previsto estrenar este año dos nuevas imágenes secundarias: las de un romano y uno de los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesucristo, que a raíz de la crisis del coronavirus tendrán que esperar hasta el próximo año. Ambas forman en sí mismas un conjunto -el romano tira del ladrón, que va a atado de una cuerda- y de ahí que se proyecte su realización conjunta, como explica su hermano mayor, Francisco Javier Cuevas Belizón. Para terminar el conjunto, que será uno de los más numerosos de la Semana Santa isleña, quedaría por realizar en el futuro las imágenes del otro ladrón y la del cirineo, al que acompaña también de modo simbólico un niño.

3. El bordado del palio del Nazareno

Tras el punto de inflexión que marcó la celebración del 250 aniversario en el año 2018, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha iniciado una nueva etapa con José Fernández Mora como hermano mayor. Entre los numerosos proyectos que tiene previsto abordar la cofradía -además de reforzar su vertiente social- se incluye retomar los trámites para la coronación canónica de su titular, María Santísima de los Dolores, que es un clamor entre hermanos y devotos. Recientemente se ha aprobado también por unanimidad en cabildo de hermanos la continuación del bordado del palio, cuya primera fase se llevó a cabo en los talleres de Fernández y Enríquez. Todavía no se ha decidido dónde se continuarán estos trabajos de bordado. El momento de estudiar las diferentes propuestas que ahora mismo tiene la junta de gobierno sobre la mesa llegará cuando se tenga la autorización del Obispado para hacer frente al proyecto, ha precisado el hermano mayor de la cofradía. El sentir general de la junta es, además, que no se acometa su estreno por fases sino cuando esté terminado en su totalidad. Así que la cofradía más popular de San Fernando se dispone a afrontar un proyecto de lo más ilusionante para los hermanos.

4. El dorado del paso del Prendimiento

En este particular ranking de los proyectos que aguardan a la Semana Santa del futuro no podía faltar el dorado del paso de misterio de la hermandad del Prendimiento una vez terminada su talla. En el pasado mes de septiembre la cofradía aprobó en cabildo de hermanos continuar la ejecución del paso de misterio con su dorado y policromado, que se afrontará en los años venideros y que, a la vista de la talla y del diseño el paso salido de los talleres de Guzmán Fernández, promete unos espectaculares para la Semana Santa de San Fernando. Es, sin duda, un gran proyecto para una gran hermandad que no deja de crecer.

5. La restauración del manto de la Soledad

La hermandad de la Soledad aprobó en 2018 afrontar la restauración del manto de salida de María Santísima de la Soledad, una obra casi centenaria realizada en el taller de bordados de la Compañía de María que posteriormente fue restaurada entre 1959-60 -cuando se amplió- y 1975. El propósito de la junta de gobierno es recuperar en la medida de lo posible el diseño original de dicho manto. El proyecto está pendiente de su autorización por parte del Obispado y se pretende acometer en cuanto se solvente este trámite.

6. El paso de la Caridad

La hermandad del Martes Santo, hace ya más de diez años, en 2008, empezó un monumental proyecto de orfebrería de la mano de los talleres de los Hermanos Delgado, en Sevilla. Este año está previsto que se estrene una nueva fase de la que, sin duda, es la mayor obra de orfebrería que se ha llevado a cabo en San Fernando y que, aún sin estar acabada, constituye todo un referente. Este año estaba previsto que se estrenaran dos paños laterlales del canasto que van entre las capillas. De esta forma, se completan todas las capillas del canasto para seguir en los próximos años con los paños que se sitúan entre ellas.

7. Bordados en el palio de los Desamparados

La hermandad de los Desamparados aprobó en un cabildo celebrado en el pasado mes de febrero un vistoso proyecto: el bordado de la bambalina delantera del palio de María Santísima de los Desamparados, un trabajo a realizar desinteresadamente por un grupo de hermanos bajo la coordinación del vestidor de la cofradía, Jaime Zaragoza Ibáñez, y sufragado a partir de donativos. El diseño del bordado es obra de Jesús Savona León, quien también ha diseñado el escudo actual de la hermandad, la bandera corporativa, y el hábito de la Virgen de las Mercedes. El proyecto se realizará sobre terciopelo rojo burdeos bordado en hilo de oro. La bambalina será de líneas rectas con flecos y bordados de estilo decimonónico, consistentes en motivos vegetales (roleos de acanto y cardo), frutales (granadas) y florales (girasoles), acordes con la saya y manto de salida de María Santísima de los Desamparados. El proyecto espera ver la luz en la Semana Santa de 2022, coincidiendo con el aniversario de la bendición de la dolorosa que tallara Alfonso Berraquero.

8. La restauración del manto de la Esperanza

La hermandad de la Expiración (Silencio) ha puesto de manifiesto en los últimos años su preocupación por la conservación del patrimonio con una importante labor de restauración de toda su orfebrería a la que ahora se sumará el ilusionante proyecto que supone la restauración del manto de salida de su titular, María Santísima de la Esperanza. La primera fase, relativa a los trabajos previos de documentación y realización de estudios técnicos, se ha llevado a cabo durante los últimos meses. Y de cara a la Semana Santa de 2021 se acometerá su restauración por parte de la empresa Conservación y Restauración de Tejidos CYRTA, El manto, cabe recordar, tiene piezas de bordados que se remontan al siglo XIX.

9. El paso de los Servitas

Es otro proyecto en marcha en la Semana Santa de San Fernando. Se trata de la talla del paso de la Virgen de los Dolores de la Orden Seglar de los Servitas, que tras varios años de paréntesis se ha conseguido reactivar de la mano del tallista isleño Manuel Oliva. Este Miércoles Santo estaba previsto que se estrenarán una nueva fase, correspondiente a la trasera.

10. Y el paso de la Borriquita

Es otro de los proyectos de paso que está en marcha en la Semana Santa de San Fernando desde hace años y que promete unos resultados espectaculares tras su terminación. El nuevo paso de la hermandad de Cristo Rey está tallándose en los talleres de los Hermanos Caballero, en Sevilla, y este año tenía previsto importantes avances en los canastos laterales, como la propia hermandad informaba a través de su perfil en Facebook hace unos días.