San Fernando y la provincia de Cádiz está experimentando un verano distinto, algo diferente a lo vivido en temporadas anteriores de playa. Las temperaturas propias del verano no han empezado a notarse hasta bien entrado julio, mientras que los primeros meses estivales han estado marcados por un clima fresco y más apropiado para la primavera.

Clima atemporal

Este clima atemporal se ha notado tanto en la ciudad como en la parte de la costa. La playa de Camposoto ha sido uno de esos lugares de La Isla que ha emergido de forma paulatina en consonancia con el transcurso del verano. Eso es lo primero que han notado los trabajadores de los chiringuitos de playa, quienes este año estrenan una nueva faceta para los clientes.

Las instalaciones de estos reformados establecimientos hosteleros han gustado a la mayoría de visitantes que deciden acercarse a la playa isleña para comer y beber, mientras disfrutan de unas vistas privilegiadas. "Me encanta la reforma que han tenido, muy modernos y acordes con los nuevos tiempos; y la comida, espectacular como siempre", afirmaba una comensal que disfrutaba de un plato de pescado frito en el chiringuito de la tercera pista.

Sobre los chiringuitos

En esta línea, los chiringuitos de la segunda y la tercera pista también han notado un incremento de visitantes durante este mes de julio, frente a que no ha sido fructífero en junio. Alicia Rubio, responsable del chiringuito de la primera y la segunda pista, relata su experiencia durante lo que va de esta temporada de verano en la playa:. "Bajo mi percepción este año el ambiente en la playa no es el que esperábamos. Hay turismo pero no es como el año pasado que había más afluencia, incluso abriendo tarde y cerrando pronto por el tema de la regeneración de la playa", aclara Alicia. "Desde la semana pasada estamos notando más afluencia pero no la de otros años, creo que puede ser por el clima, aunque mis clientes habituales vienen. Pero estamos esperando esos golpes de turistas que venían", quiere reflejar la empresaria.

Obras de la playa

Cabe recordar que la playa está sufriendo modificaciones debido a unas obras que comenzaron el año pasado. Asimismo, la regeneración de las dunas y la flora de la misma ha motivado que se haya acotado cierto terreno. Sin embargo los hosteleros no creen que el problema de la escasa afluencia de comensales sean las obras y la regeneración. "Creemos que el clima es el principal factor que ha ocasionado la tardanza del turismo. Hemos tenido un clima atípico", afirma un trabajador de los chiringuitos de la también denominada Playa del Castillo.

La temporada de verano comenzó con la playa de Camposoto en obras y el acceso en coche a la misma restringido. Todo ello cambió el día 15 de junio, cuando se retiraron las vallas de acceso a la totalidad de aparcamientos de esta parte del litoral.

Opinión Los establecimientos hoteleros y servicios parecen gustar a los isleños y visitantes

Los visitantes pudieron observar las obras y las modificaciones que se están realizando en la misma, algo que ha gustado a la gran mayoría de isleños. Este medio ha tomado el pulso de los bañistas y los visitantes que se encontraban en la playa estos días. En línea general, las obras están siendo del agrado de muchos visitantes, que esperan que pueda acabar lo antes posible para disfrutar de la remodelación en su totalidad. "Somos de La Isla de toda la vida y nos encanta como está quedando la playa. Es verdad que tienen que mejorarla pero este año la vemos más limpia y cuidada", opina un grupo de mujeres usuarias.

Algunos servicios

Otro aspecto que han destacado los visitantes de la playa son los servicios que ofrece la misma. Se alegran del acceso para personas con movilidad reducida, de la limpieza y de los módulos de aseos. También valoran positivamente los talleres que se ofrecen a los niños en la propia playa, algo que convierte Camposoto en un lugar distinto. Además, los jóvenes pueden asistir a las clases de Surf que oferta la Escuela Camposoto en la última pista. Ya son muchos los atrevidos que se lanzan al agua comenzando en un deporte en el que se conectan cuerpo, mente y mar de una forma atlética.

Paseos por la playa

Por otro lado, la playa siempre ha sido una extensión de paseo para muchos isleños. Los kilómetros de arena que finalizan en la Punta del Boquerón son siempre una agradable travesía para todo aquel que deciden recorrerlos. "Nosotros venimos todos los días a andar por la playa, nos encanta este paraíso. Cada vez la vemos más limpia y cuidada. Creo que la concienciación ambiental está dando sus frutos y Camposoto tiene que cuidarse", comentan dos paseantes de la playa.

Playa canina

En referencia a este asunto, Camposoto es famosa también por su playa canina. Una zona acotada donde los perros pueden disfrutar del agua, este área de la playa siempre está repleta de personas que vienen acompañadas de sus mascotas. La policía vigila que ningún bañistas con perro cruce los límites de esta, todo para controlar y hacer cumplir la norma. "Nos encanta esta playa, siempre venimos con los perros porque se lo pasan bomba y disfrutamos todos", dice una familia asidua a acudir a esta zona con sus mascotas. La playa canina de Camposoto fue una iniciativa que tuvo buena acogida entre los isleños no sin cierta polémica. Sin embargo, son muchas las personas de otras localidades las que acuden a San Fernando para disfrutar de este espacio para los perros. "Nosotros somos de Chiclana y venimos con los perros aquí todos los veranos. Los críos pueden disfrutar de los animales sin molestar a nadie aunque quizás podrían ampliar la playa para perros un poco más", propone una visitante en la playa.

Algunos usuarios creen que la playa está más limpia y más cuidada que otras temporadas

La playa de Camposoto es distinta en todos los sentidos. Los servicios diversos que ofrece gusta tanto isleños como a turistas, algo que hace que poco a poco vaya siendo más conocida y visitada. Los hosteleros y los isleños se sienten afortunados de tener la oportunidad de acudir a una playa dentro de un Parque Natural y a la que vez tener la posibilidad de disfrutar de todos los servicios de una playa de primera calidad. Por el momento, las obras de remodelación de la playa de Camposoto continúan activas mientras no se ejecutan las mejoras necesarias en la plataforma peatonal instalada sobre el caño y la obra no se recepciona. Tras el verano los planes municipales pasan por reordenar los accesos y los aparcamientos.