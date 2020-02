San Fernando unida contra la violencia de género en el colegio Las Carmelitas

Hasta 1.044 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2013 en España y como cada mes San Fernando las recordaba con un minuto de silencio. Esta vez ha sido en el colegio de Las Carmelitas, con todos sus alumnos y profesores, además de miembros de la Corporación Municipal y de alguna asociación de mujeres, presentes en la cita.

Este respetuoso minuto de silencio ha cerrado una concentración en la que el alumnado ha tomado la palabra para pronunciar frases, "que han salido de ellos, con el trabajo de concienciación que hemos hecho en clase", explicaba la directora Yolanda Coto, con las que transmitían mensajes contra la violencia de género y en favor de la igualdad.

"Tú tienes la llave para abrir la puerta de la libertad", "ni golpes que duelan, ni palabras que hieran", "no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre" o "la vida no es vida si alguien te la está controlando" son algunas de esas potentes ideas que han lanzado y que han recibido el aplauso de los asistentes.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha agradecido la implicación de los centros educativos en la visibilización "de una lacra social, de una realidad que sufrimos, como la violencia de género", de la que ha advertido de que en los dos últimos años ha habido un repunte. La regidora ha insistido en que junto a las administraciones, que deben legislar y destinar fondos a esta lucha es importante la tarea de educación con los más pequeños. "No solo con un acto de visibilización de un día, sino también con el trabajo diario de inculcar valores y de hablar de esta realidad", ha matizado.

Para preparar este encuentro Las Carmelitas han trabajado con sus alumnos, en todos los cursos, y las aulas la no violencia de género. "La erradicación de la violencia de género no se trabajo cuando somos adultos, hay que hacerlo desde pequeñitos para que aprendan la no violencia, el respeto a la otra persona y el tratarnos como iguales",