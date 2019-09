Podemos critica "el gasto de 50.000 euros" en los monolitos de entrada a San Fernando

Podemos ha criticado el gasto municipal de casi 50.000 euros (47.502 euros en concreto) en dos monolitos "que darán la bienvenida a San Fernando", tal y como anuncia el gobierno local. Para la formación suponen un "gasto superficial".

"Mientras no se avanza en los acuerdos de investidura, que contemplan varias inversiones en la ciudad para este año, como son las salas de estudio en los barrios periféricos, el PSOE se gasta casi 50.000 euros en dos monolitos de hormigón armado", se queja el coordinador local de Podemos, Ernesto Díaz. Para la formación morado las salas de estudios en los barrios no se pueden suplir "con esa sala improvisada en el Centro de Interpretación del Parlamentarismo –junto al Teatro de Las Cortes– porque no soluciona los problemas de los barrios más alejados del centro".

Pero además Díaz apunta que siguen pendientes la cesión del local a Bahía Felina, mejorar el servicio a las personas sin hogar o la contratación de una segunda psicóloga para el seguimiento de casos de violencia machista.

Para Podemos el gobierno de Patricia Cavada busca "el autobombo" con dos "mamotretos", en referencia a los dos monolitos, "que a pesar de sus dimensiones no tapan la gestión de un PSOE, que se olvida de los problemas reales de San Fernando y de la ciudadanía".