El PP reclama a Ciudadanos que rechace la subida del IBI para San Fernando

No hay argumento posible para la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que el gobierno pretende aplicar en 2020. Es la opinión del Partido Popular (PP) que critica la postura de la alcaldesa, Patricia Cavada, pero también de sus socios de gobierno, Ciudadanos, a los que reclama que en el próximo pleno voten en contra de estas ordenanzas fiscales.

"Había mucho mentira en ella, entre ellas sobre el IBI", ha lamentado el presidente local del PP, José Loaiza, sobre la rueda de prensa de ayer de Conrado Rodríguez en la que daba a conocer las Ordenanzas Fiscales que para 2020 plantea el equipo de gobierno. Se refería a que el gobierno municipal hable de la bajada del tipo impositivo en el anterior mandato de un 18% "cuando los isleños han pagado lo mismo, porque en realidad solo se congeló". Se refería el líder popular principalmente al uso del concejal de Presidencia de la recaudación que hace el Ayuntamiento con el IBI, menor a la de otros municipios del entorno, para argumentar el incremento previsto. "¿Para qué quiere más dinero si tiene un superávit de 9 millones?", se queja.

Son varios los condicionantes que plantea Loaiza para posicionarse en contra de la medida. Al si tiene dinero, suma el "si tiene la ciudad paralizadas, sin obras" y el "si no tiene obligación de subirlo". No le vale la comparación con otras localidades de la Bahía, donde se paga más IBI (Puerto Real, El Puerto, Chiclana o Cádiz), porque su situación no es la misma: tienen más turismo, y por tanto más gasto, están más limpias y mejor conservadas, cuestiones que no se dan en San Fernando, a su juicio.

El portavoz del grupo municipal del PP dirigía buena parte de su intervención a Ciudadanos, al cuestionar que la subida del IBI sea "la primera medida del gobierno con el PSOE". "Espero que Cs vote que no porque si no estará engañando también a sus votantes", comenta. De hecho, le pide que se posicione ya.

Desde las filas populares se exige al gobierno que dé marcha atrás en sus intenciones y que no suba el IBI. Además, insiste en su petición de que el segundo plazo de pago del IBI vuelva al mes de noviembre (ahora se paga en octubre).