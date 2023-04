El PP exige reactivar el proyecto cultural Oráculo para difundir el patrimonio de San Fernando

El Partido Popular (PP) exige la reactivación del proyecto cultural Oráculo para dar accesibilidad a la información sobre el patrimonio de San Fernando. La formación lleva el tema a pleno, además de incorporarla a sus propuesta electorales.

"Es un tema que me apasiona, un tema muy importante para la ciudad, hablamos del patrimonio cultural", comenta la candidata a la Alcaldía y portavoz popular, María José de Alba, que defiende que los elementos que los componen forman parte de la identidad de la ciudad, pero además se configura como una herencia de futuro.

"San Fernando recopila ese material desde hace siglos. Pero entendemos que no debe ser una mera acumulación de objetos, hay que difundirlos entre la población", señala la dirigente del PP como objetivo de Oráculo. "Hay mucho patrimonio: muebles, inmuebles, material, natural e incluso rutas, por eso entendemos que el Ayuntamiento está obligado a difundir y desarrollar este patrimonio", expone. Esa difusión tendría dos vertientes: que la ciudadanía isleña lo conozca, "lo que no se conoce no se defiende", además de que también pueda destinarse a los foráneos; y que a la información puedan acceder estudiantes, investigadores y expertos.

De Alba explica que en el gobierno del PP las áreas de Cultura e Informática realizaron un trabajo para recopilar la información y volcarla en una base de datos. "Ese trabajo continúa desarrollándose con ficheros sobre cada elemento que puede actualizarse y nuevos componentes", asegura. La propuesta se centra en dar accesibilidad a este material, a partir de las nuevas tecnologías.

"Oráculo es una herramienta para hacer accesible la información cultural, para acercar el patrimonio a los ciudadanos, de aquí y de fuera. Podrían consultar de manera sencilla: historia, cultura y curiosidades de los monumentos y edificios", detalla la candidata popular a la Alcaldía, que lo considera un paso más en la conservación de estos elementos que realiza el Ayuntamiento al ponerlos en valor. "La información ya está recogida, solo es cuestión de aprovechar las nuevas tecnologías", reitera.

Desde la formación cuestionan que se tenga escondido este patrimonio cuando la herramienta está en marcha con el trabajo previo de catalogación y volcado en una base realizado. "Tenemos que presumir de un gran patrimonio", finaliza.