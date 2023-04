El PP de San Fernando plantea la construcción de una sala de conciertos en Fadricas II

El Partido Popular (PP) de San Fernando propone la construcción de una sala de conciertos en Fadricas II, un lugar alejado de núcleos de viviendas. "Tendría otros usos: además de grandes conciertos, se puede convertir en lugar de encuentro para los jóvenes, de ensayos de bandas o de celebración de eventos públicos", detalla la candidata a la Alcaldía de la formación, María José de Alba.

La dirigente popular explica que San Fernando carece de un espacio adecuado para la celebración de espectáculos. "El Teatro de Las Cortes tiene una reducida capacidad. No contamos con un recinto con condiciones necesarias para grandes conciertos", detalla.

Para avanzar, expone De Alba, la ciudad no puede ofrecer lo mismo que otras ciudades del entorno. La Bahía está plagada en verano de conciertos y festivales. Sin embargo, en otoño se echa el telón y desaparecen este tipo de eventos. "Desaparecemos del circuito", advierte.

La candidata considera que esta sala puede suponer el inicio de "la conversión de Fadricas II". "Se trata de un lugar abandonado, sin que se haya hecho nada en ocho años de gobierno de Patricia Cavada. Es un basurero", critica.

"Estoy convencida" de sus posibilidades, defiende De Alba que señala a la cercanía de los Polvorines de Fadricas, "un espacio de desarrollo para nuestra ciudad"; y de Bahía Sur, además de los accesos de CA-33 "que pelearemos en Madrid". "Todas estas características hacen idóneo a Fadricas II para el cambio de modelo productivo. En su entorno, a partir de esta sala, pueden crecer otros negocios: el sector hotelero o establecimientos de comida.

"No entendemos por qué cuando los espacios de ocio están funcionando muy bien no se ha apostado por una idea de estas características", comenta la candidata del PP. El edificio se construiría en terreno municipal dado que el Ayuntamiento tiene en esta superficie hasta once parcelas. Tendría una capacidad para unas 1.500 personas y se distribuiría en zona de servicios, con una recepción, con guardarropa, una barra, aseos y espacio para una tienda de merchandising y en la sala de conciertos que tendría otra barra y estaría climatizada. La formación pone como ejemplos otros espacios similares que prosperan en Málaga o Córboba, en este caso la sala Impala.

"Esperemos que este espacio lúdico y cultural sea bien recibido por los isleños y el entorno, que nos sirva para ser referente de la música en directo durante todo el año. Hay que apostar por la cultura, por algo que nos diferencie, pero también acordarnos de los jóvenes", finaliza María José de Alba.