María José de Alba, candidata del PP a la Alcaldía de San Fernando: "Hay que bajar el IBI, el isleño medio está frito a impuestos y hay que ayudar"

En sus primeras declaraciones como candidata afirmaba que el PP venía a unir a los isleños, ¿acaso tiene esa percepción de que no estamos unidos?

Tengo esa sensación. Creo que cada uno se mueve en su sector como puede pero no hay una unidad a la hora de defender la ciudad. Y eso no es bueno, porque si queremos que esta ciudad verdaderamente despegue hace falta unión y hace falta que los isleños se vean identificados con el gobierno de la ciudad. De hecho, me parece muy triste que haya ciudadanos que no se vean reflejados en el interés del Ayuntamiento. Es una cosa además que tengo muy clara, que voy a intentar buscar esa unión de todos los isleños para que se encuentren de verdad representados sea cual sea la inquietud que les mueve.

Toma el relevo de Pepe Loaiza en la carrera a la Alcaldía, ¿qué va a ser diferente ahora?

En el PP somos un equipo, nosotros no nos planteamos una ruptura ni hacer las cosas de otra manera porque ahora hay otro candidato. Lo que nos planteamos es seguir trabajando, seguir el camino que hemos llevado durante estos cuatro años de trabajo... He aprendido mucho de Pepe, que lo ha sido todo en el partido y es todo un referente. Evidentemente cada uno tiene su forma de ver las cosas, de reaccionar... Y cada campaña, cada momento en política es diferente. La ciudad es un ente vivo y hay que adaptarse a las necesidades de los ciudadanos en cada momento.

Por su trayectoria, por su perfil, hay quienes quieren ver ya una etapa política menos bronca.

Ya lo decía el otro día en la presentación de la candidatura: no quiero una campaña ni un gobierno de bronca y confrontación. Eso no lleva a nada y la ciudadanía está harta de confrontación. Hay que tener claro que (los políticos) venimos a solucionar los problemas de los ciudadanos. Ojo, esto no quiere decir que no haya que criticar o denunciar determinadas cuestiones, no nos confundamos. Pero la forma en la que uno enfoca el día a día en política debe ser la moderación, el consenso, el diálogo... Juanma Moreno lo está haciendo desde la Junta de Andalucía. ¡Y funciona!

Ya que habla del presidente de la Junta, ¿hasta dónde ayuda el efecto Juanma Moreno?

Desde luego es algo bueno, porque esta ciudad sabe que Juanma Moreno desde que llegó al gobierno de la Junta está invirtiendo en San Fernando y ha trabajado por la ciudad. Tenemos un presidente que no mira los colores políticos. Lo estamos viendo aquí mismo, que gobierna el PSOE desde hace 8 años. Intenta aglutinar a todos. Juanma en San Fernando es querido y eso se nota enseguida en la calle, se ha visto cuando ha venido a la ciudad. Eso, evidentemente, es positivo y ayuda.

Es concejala desde 2007, ha gobernado con el PA, en el mandato de Loaiza... En 2015, el PP perdió la Alcaldía y en 2019 bajó hasta 5 concejales. ¿se atreve a hacer autocrítica?

Pues, mire, somos un partido que hace mucha autocrítica. Entiendo que exactamente como hacen todos a nivel interno. Se hacen muchísimos análisis 'antes de' y 'después de'... Tengo muy claro que de los errores hay que aprender. E igual que antes me hablaba del efecto Juanma Moreno, en el PP hemos pasado unos años en una coyuntura que ha sido muy dura y difícil. Y todo influye. Pero afortunadamente vamos saliendo, como ponen de manifiesto los resultados de las autonómicas.

¿Y cómo afronta el reto de las municipales? ¿Cuáles son esas claves, esos argumentos que María José de Alba quiere trasladar a los isleños?

Siempre hemos tenido muy claro que se necesita cercanía con los ciudadanos. Y eso tienen que seguir dándose. Creo además que la cercanía sirve para que el político mantenga los pies en el suelo, porque en el momento en el que se pierde la visión real de la calle... Mal asunto. Pero le hablo también de transparencia, que tanta falta hace en esta ciudad. Y, sobre todo, de esa unión de los intereses de una ciudad tan variopinta y diversa como es San Fernando, que –ojo– eso es buenísimo.

Sería difícil entrar en detalles habida cuenta de la gran cantidad de temas que hay sobre la mesa, pero cuál diría que es el principal problema de San Fernando.

El mayor problema que afecta ahora mismo a los ciudadanos es el tema económico, la inflación, la subida de los precios... Que no es exclusivo de San Fernando, es algo generalizado. Y no es competencia del Ayuntamiento, ciertamente. Pero en la medida de sus posibilidades el gobierno municipal sí puede adoptar medidas y ayudar a las familias, a los pequeños negocios... Hablamos de bajar el IBI, las plusvalías... Nosotros lo hemos solicitado ya en varias ocasiones. Y va a ser una de nuestras propuestas clave en las elecciones, porque eso sí puede hacerlo el Ayuntamiento. Sería la primera medida que habría que tomar, la de pensar en la ciudadanía. Los isleños siguen viendo cómo se les fríe a impuestos, los presupuestos no cambian ni con pandemia ni con crisis ni inflación... El ciudadano medio está frito, no se le puede seguir exprimiendo más... Con los fondos europeos, hablamos además del Ayuntamiento que más dinero ha manejado y, sin embargo, nada de eso está notando el ciudadano. Al contrario.