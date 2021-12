El PP de San Fernando reacciona a la aprobación de las ordenanzas: "La reducción de la carga fiscal en plena pandemia es inexistente"

Para el PP de San Fernando, la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para 2022 que hoy ha aprobado el pleno "vuelve a evidenciar el desmedido afán recaudatorio del gobierno que preside la socialista Patricia Cavada".

Así lo ha manifestado tras la sesión extraordinaria al afirmar además que, de hecho, "el contribuyente isleño comprobará a medida que transcurra el próximo año, cómo cada tasa e impuesto que abone al Ayuntamiento se verá incrementada proporcionalmente a la inflación, que en España se encuentra en índices muy elevados".

"El Partido Popular no puede apoyar unas ordenanzas que son claramente insolidarias debido a la crisis que estamos padeciendo también en San Fernando", ha declarado la concejala popular Inmaculada Marín en la sesión plenaria celebrada esta mañana para abordar la revisión de las tasas e impuestos municipales para 2022.

Alegaba la edil en su intervención que, pese a seguir inmersos en la pandemia y la crisis provocada por una sexta ola, el beneficio que van a obtener los ciudadanos de las ordenanzas fiscales apenas supera los 38.000 euros. "Es triste contemplar cómo, en un una ciudad con 80 millones de euros de presupuesto, todo el esfuerzo económico adicional que para 2022 despliega el equipo de gobierno PSOE-Cs se limita a 38.300 euros", que es la cantidad que las arcas municipales dejarán de percibir por la única bonificación cuantificable, la de la tasa por ocupación de terrazas. Todas las demás modificaciones aprobadas carecen de repercusión económica en el presupuesto de 2022", ha advertido.

Marín ha recordado además como desde las filas socialistas se recurre "una y otra vez" al relato de "bonificaciones millonarias" a colectivos, familias y emprendedores, sin aclarar que en su mayoría estaban ya establecidas con anterioridad. "Lo único cierto es que, desde que comenzó la pandemia, la reducción de la carga fiscal municipal es prácticamente inexistente. El PSOE recauda igual para gastar igual", asegura.

"Si bien es un hecho que los recursos de los que disponen las administraciones son escasos y limitados, es en épocas de crisis cuando mejor puede comprobarse hacia dónde dirigen los gobiernos sus políticas, si a la mejora del bienestar social o a la política de escaparate", advierte la formación.

"Y justo es ahí donde no nos convence la gestión de Cavada. No compartimos qué partidas está considerando prioritarias y cuáles no a la hora de ejecutar los presupuestos en unas circunstancias como las actuales", ha subrayado Marín.

Para el PP, hay "claros ejemplos" de esas prioridades: "Mientras el gobierno de Cavada adquiere alfombras por 38.000 euros, muebles por otros 350.000 euros, y acomete la reforma innecesaria de la plaza del Rey, que consumirá 1,5 millones de euros, deja sin pagar partidas como los 40.000 euros que iban destinados a Cáritas Diocesanas o los 30.000 euros de la Cruz Roja", lamenta.

A todo ello, se suma el hecho de que el IBI se subió un 6% en 2019 "y no se ha vuelto a bajar". "La inflación se sitúa en noviembre de 2021 en el 5,6%, récord en 29 años. Sube la factura de luz un 500%, la del agua y el alcantarillado también. Suben las cotizaciones de autónomos, los costes energéticos y las materias primas de las empresas; y San Fernando cerró el mes de noviembre con 11.211 desempleados", enumera.

"Pero, ante esta situación global, el gobierno de la Patricia Cavada seguirá recaudando exactamente igual, sin reconfigurar sus prioridades ni adaptarse a los escenarios actuales", insiste.

"El gobierno de Cavada es enormemente insolidario. La alcaldesa socialista dirige un Ayuntamiento que tiene un saldo en cuentas corrientes de más de 32 millones de euros, y que con toda seguridad, cerrará este 2021 con un superávit millonario", ha apuntado la edil del PP isleño.

"Desde el PP, lamentamos que Patricia Cavada y su gobierno siga sin entender que hay ciudadanos que han visto reducidos drásticamente sus ingresos y su poder adquisitivo, y que, por la dudosa gestión realizada durante los peores meses de la pandemia, tendrán que afrontar los mismos impuestos para contribuir en gastos e inversiones públicas que ahora mismo ellos sí que no se pueden permitir. Los isleños no merecemos esto", concluye.