Coronavirus en San Fernando: El Pleno aprueba la comisión para la reconstrucción y recuperación de la ciudad

Toda la Corporación Municipal ha votado a favor de la creación de una comisión de reconstrucción que trabaje por la recuperación de San Fernando de las consecuencias de la crisis del coronavirus covid-19 y defina el futuro de la ciudad. Estarán representados todos los grupos municipales y podrá invitarse a la participación a funcionarios y agentes sociales y económicos.

"Es necesario crear un pacto de reconstrucción social y económica que trabaje desde la unidad de las fuerzas políticas con la implicación de los sectores económicos y sociales para definir las estrategias y las medidas que deben aplicarse para el impulso y la mejora de las condiciones sociales, de empleo y económicas de San Fernando", ha expuesto el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

La comisión informativa especial del covid-19 debe mirar, entiende el gobierno local, hacia el futuro, para decidir "qué ciudad queremos ser", "qué futuro queremos" y marcar los objetivos, estrategias y retos por delante para tener prosperidad económica y bienestar social". La crisis del coronavirus es "una oportunidad para que decidamos entre todos ese futuro", ha insistido Rodríguez.

Precisamente el bienestar social se debe poner en el centro de la acción de esta comisión, a juicio de la portavoz de Podemos, Ana Rojas, que considera esencial el compromiso de todos los partidos y de la sociedad". "Es un ejercicio de responsabilidad política y de responsabilidad ciudadana. Como representantes públicos debemos encabezar este trabajo de reconstrucción", ha apuntado.

Entre algunas de las cuestiones que debe atender la comisión, la formación morada pone sobre la mesa la necesidad de potenciar los servicios públicos "como única garantía de inclusión, calidad e igualdad", algo que ha quedado demostrado, ha puntualizado, durante esta pandemia. El apoyo al tejido productivo y laboral y a los desempleados son otras demandas que puso.

Para el portavoz de Vox, Carlos Zambrano, la comisión de reconstrucción puede ser una fórmula muy "útil", aunque no tenga carácter decisorio, puesto que permitirá la labor de control de la gestión municipal y de orientación política al poder proponer ideas o ofrecer información. Para ello el trabajo debe ser "transparente y público".

De esa transparencia y de participación ha adolecido estas semanas el equipo de gobierno, ha criticado el portavoz de Andalucía por Sí (Axsí), Fran Romero, una cuestión que ha había comentado la dirigente de Podemos. Pero el líder andalucista ha incidido en ello y ha dirigido sus quejas a la alcaldesa, Patricia Cavada, a la que ha responsabilizado de no incluirlos en la comisión de seguimiento del coronavirus, de no convocar el pleno ordinario de abril como permitía el decreto del estado de alarma de la demora en la creación de una comisión que anunció en abril, de no llevar este punto al pleno extraordinario de la semana pasada y de no haber convocado la junta de portavoces para definir el esquema de cómo tenía que ser la reconstrucción.

"No hemos podido intervenir en su creación, se ha limitado a comunicarla, y vemos que no contempla la presencia de la sociedad civil. No con voto", ha mencionado sobre la comisión. De hecho, el portavoz del Partido Popular (PP), José Loaiza, ha advertido de que la invitación a funcionarios, para informar o dar su parecer, y de la sociedad civil se menciona en el texto pero no forma parte del acuerdo final, "esperemos que luego no esa un impedimento legal".

Desde las filas populares se espera que la regidora se sume a esa senda "del consenso y el diálogo para salir de esta difícil situación" que defiende "pero que hasta ahora no ha seguido. Como Romero ha mostrado su malestar por no haber tenido en cuenta a la oposición durante estas semanas de estado de alarma. "Ni nos mandaron el borrador de las ayudas a autónomos y pymes y podríamos haber ayudado", ha puesto de ejemplo.

"Es positiva si se va a conseguir dar el servicio que se pretende a la ciudadanía", ha dejado claro Loaiza. La comisión debe implicarse para plantear propuestas, debatir y llegar a un consenso, ha señalado Regla Moreno, portavoz de Ciudadanos (Cs), también concejala de Empleo, para superar la crisis económica y social a la que ha llevado la pandemia. "Todos debemos estar a la altura", ha añadido.