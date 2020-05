Coronavirus en San Fernando: El Ayuntamiento pacta la reapertura de los bares de la calle Las Cortes en la fase 2

El Ayuntamiento de San Fernando ha mantenido una reunión con los propietarios de los establecimientos de hostelería de la calle Las Cortes y ha acordado con ellos las medidas que van a facilitar el regreso a la actividad de estos negocios tras la paralización durante las primeras semanas del Estado de Alarma.

De esta forma, con el objetivo de hacer más rentable su regreso ya en la fase 2 (a partir del 25 de mayo) tras el cierre obligado por las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia del coronavirus, se ha acordado que estos locales puedan ampliar su horario de apertura haciendo uso del periodo de la mañana.

Así, en lugar de a partir de las 18.30 horas, estos negocios podrán abrir sus puertas a las 12.30 horas, ampliando así la franja en la que pueden recibir clientela a las horas de la mañana, y manteniendo su horario de cierre habitual. Por contra, en el caso de los locales de esta calle no podrá realizarse una ampliación de la superficie de las terrazas autorizadas.

Hay que recordar que ya en la fase 2 de la desescalada los establecimientos podrán abrir no solo para el consumo en la terraza, sino también para consumo en el local, aunque en ambos casos no podrán ponerse en uso más del 50% de mesas, y no se podrá hacer uso tampoco de la barra ni se puede consumir de pie. Además, siempre debe respetarse la distancia de seguridad, de dos metros, entre las mesas.

Además de todo lo anterior, también se tomarán las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento, tal como se había alcanzado el compromiso con el sector, se están dando todas las facilidades posibles dentro de la normativa para que los negocios de hostelería de San Fernando, que han sufrido importantes pérdidas durante estas semanas de estado de alarma, puedan tener un respaldo y más herramientas en su vuelta gradual a la normalidad.