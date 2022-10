Cavada critica en San Fernando la falta de transparencia de la Junta con los horarios y tarifas del tranvía

"Los ciudadanos no conocemos las tarifas, las frecuencias de paso, los horarios". La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se queja de la falta de información por parte de la Junta de Andalucía sobre cuestiones fundamentales sobre el tranvía, del que sigue sin tener nueva fecha de puesta en funcionamiento tras superar la fecha prevista de septiembre.

"Son cuestiones que debían estar decididas a estas alturas puesto que en principio iba a estar funcionando en septiembre, pero hay falta de transparencia porque no han llegado a informan a la ciudadanía, a quienes van a hacer uso", apunta la regidora.

Cavada respondía a una pregunta acerca de la situación del tranvía que sigue sin estar en servicio a pesar de que la previsión del Gobierno andaluz era su puesta en marcha en septiembre. "Una vez más no hemos visto cumplida la fecha", se resigna la dirigente isleña. El mes de septiembre fue la fecha que dio el presidente Juanma Moreno Bonilla el día de su toma de posesión, y la que repitió, señala Cavada, la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, el pasado 9 de septiembre durante el simulacro de accidente y la respuesta de los servicios de seguridad y emergencia que se escenificó en La Isla. "Habló de la realización de las pruebas en blanco en los horarios en los que va a funcionar el tranvía", abunda.

"Soy una defensora absoluta del tranvía, un transporte sostenible, que va a situar a la ciudad donde corresponde en cuanto a movilidad y las ciudades del entorno. Deseo es que solventen todas las cuestiones pendientes. La consejera dijo hace unos días que estaban trabajando y que se iba a poner en funcionamiento lo más pronto posible. Ahora ya no se da fecha", comenta.

La alcaldesa de San Fernando cuestiona que no se conozcan los horarios y la tarifa, pero además lamenta que no se haya convocado la comisión de seguimiento del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento como solicitaron hace dos o tres semanas -"yo no puedo convocarla", precisa- para aclarar cuestiones que no considera no están cerradas del todo, especialmente en el tema de los eventos. Hay que recordar que hace unas semanas surgió la polémica por la celebración del 24 de Septiembre que afectaba al trazado del tranvía, aunque la Consejería de Fomento descartó que hubiera problemas.

Aún así para Patricia Cavada, "el acuerdo de eventos debe perfilarse para que, con independencia de quien esté en Alcaldía, en la Presidencia de la Junta o en la Consejería, San Fernando tenga plasmado en un documento que se respeta a la ciudad, que la calle Real acoja eventos y que el tranvía viene a apoyar estas actividades y a traer visitantes a la ciudad".