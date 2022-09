Polémica con el tranvía en San Fernando: La Junta contesta que no paraliza su paso para los actos del 24-S

La Junta rechaza la paralización del paso del tranvía por la calle Real para la celebración de los eventos del 24 de Septiembre, la conmemoración de Las Cortes de La Isla. En una respuesta remitida al Ayuntamiento de San Fernando y que también han recibido otras entidades, como la hermandad de Desamparados, se descarta esta posibilidad aludiendo a las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las que anunciaba el inicio de la explotación este mes de septiembre.

Desde el gobierno municipal se reconoce la sorpresa, "nos ha dejado atónitos y sorprendidos, por la contestación de la Administración andaluza. "Llega el 24 de Septiembre y como es habitual nos hemos dirigido a la Junta de Andalucía para coordinar y programar los eventos que ocupan la calle Real con el paso del tranvía", expone la alcaldesa, Patricia Cavada, que señala al acuerdo existente entre ambas partes, que con esta comunicación se niega. "Ha existido siempre para compaginar ambas cuestiones. Se ha hecho todos estos años con las pruebas del tranvía y los eventos que se organizan en San Fernando, en la calle Real donde está toda la vida y se concentran muchas cita, ya sea el 24-S, la cabalgata de Reyes o la Semana Santa", añade.

En la respuesta recibida se alude al presidente de la Junta y al funcionamiento del tranvía que está previsto para este mes de septiembre -cuando también está previsto un simulacro real- y se apunta a que ya no se tiene en cuenta este tipo de actividades para la suspensión del paso del tranvía. "Nos dicen que si no hemos escuchado al presidente Moreno Bonilla decir que el tranvía inicia su comercialización en septiembre por lo que la programación de eventos ya no se tiene en cuenta para su paralización o adecuación", detalla la regidora.

"Hay una cosa fundamental en política y en otros ámbitos: los acuerdos están para cumplirlos, por eso pido al Gobierno de la Junta y su presidente que los cumplan y que sea sensible con la ciudad de San Fernando", defiende Cavada que plantea la realización de estos eventos no solo como una cuestión de ocio, sino de dinamización económica de la ciudad, que implica a colectivos como los hosteleros y los comerciantes, también a las hermandades y las cofradías.

De hecho, la hermandad de Desamparados que organiza la salida procesional el 24 de septiembre de Nuestra Señora de las Mercedes ha obtenido la misma contestación que el Consistorio a su petición de paralización del paso del tranvía por el tránsito por la calle Real. También había remitido escrito la hermandad de la Soledad, menciona el equipo de gobierno.

La alcaldesa considera que esta respuesta se debe a una "falta de comunicación" entre el estamento político y el último eslabón de la parte técnica del tranvía, y que no se corresponde con la voluntad del presidente de la Junta, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ni de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo -"no creo que tengan en mente que no pasen procesiones, ni que no haya cabalgata ni 24-S", han sido sus palabras-. Por eso manda un "mensaje de tranquilidad" y espera que en los próximos días se solvente esta cuestión y se vuelva a la normalidad.

Entre otras cuestiones, en la pasada Semana Santa se hicieron pruebas con una de las vías de la calle Real ocupada por la Carrera Oficial y el uso de la otra, la única que quedará en funcionamiento durante la Semana Cofrade, e incluso se barajan, abunda Cavada, en protocolos como la posibilidad de transbordo para quienes vayan de Cádiz a Chiclana o al contrario y deban bajarse en la Venta de Vargas o la Compañía de María durante las procesiones.