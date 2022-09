La Junta niega que vaya a haber problemas con el tranvía en San Fernando el 24-S

La Junta mantiene su coordinación con el gobierno de San Fernando para definir el paso del tranvía por la ciudad de cara a la conmemoración del 24 de Septiembre. De esta forma la Consejería de Fomento descarta que haya problemas para compaginar la circulación de este medio de transporte con la celebración de los eventos, si bien apunta a que sigue sin estar aprobada una ordenanza de regulación del tráfico por la calle Real. Además, muestra su asombro por la reacción del gobierno municipal a una "información técnica".

"La sorpresa se basa en que la Administración autonómica en ningún momento ha incumplido los mencionados acuerdos tácitos, permitiendo la celebración de la Semana Santa y Navidad, así como algunos otros eventos, acordando siempre con los ayuntamientos la forma de hacerlos compatibles con la circulación de este servicio público", expone en un comunicado la Consejería.

Así, apunta a que la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, saca a colación el "escrito de un técnico de la empresa que coordina las pruebas de pre-explotación", por lo que deja claro que no ha habido "en ningún momento respuesta oficial por parte de la Junta de Andalucía a la celebración o no de dichas actividades".

"Esta asistencia ya no tiene entre sus planes esta tipología de suspensión", indica el escrito, según expone la Junta, que añade que esa misma comunicación "ruega os dirijáis a la Junta de Andalucía para tratar estos temas". El Ayuntamiento, cuestiona, no ha contactado con la Administración regional para este asunto. "La Asistencia Técnica a la que se ha dirigido el escrito no es el organismo competente para autorizar la suspensión del servicio no siendo por tanto una respuesta oficial como se ha indicado en las declaraciones de la alcaldesa", abunda.

La Junta de Andalucía tiene en cuenta los eventos de relevancias que se celebren en las ciudades para incluirlos en los planes de explotación. En el caso de San Fernando también es así con "situaciones específicamente diseñadas para convivir con las procesiones y eventos durante dicho periodo, garantizando el servicio al público y la seguridad de los ciudadanos". Como también apuntaba Cavada, se contempla la suspensión del servicio en el tramo de la Carrera Oficial durante las procesiones y se estudian servicios alternativos para los horarios de corte.

En el debe municipal, advierte la Consejería, está la aprobación por parte del Ayuntamiento de la ordenanza de la regulación del tráfico por la calle Real, algo que ha demandado incluso el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía ante la próxima puesta en servicio del Trambahía.

"En esta Administración estamos abiertos a mantener las reuniones oportunas para hacer viables y seguras las actividades solicitadas, y con la menor afección a las circulaciones del TramBahía y minimizando la afección a los futuros usuarios de este medio de transporte una vez puesto en servicio. Esta ha sido una constante de trabajo que se ha mantenido por parte de la Consejería de Fomento con los ayuntamientos desde 2019", finalizan.